Foto: pexels.com

Dzīve četrās sienās. Kā ar telpaugiem uzlabot gaisa kvalitāti? Ieteikt 2





Inita Šteinberga, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Visu dienu istabā – tāda tagad ir dzīves realitāte daudzām ģimenēm. Tādēļ sevišķi svarīgs gaiss, ko visi kopīgi elpo. Viens no veidiem, kā to uzlabot un kontrolēt, – pievērst uzmanību telpaugu labsajūtai.

“Lai telpaugi tiešām varētu uzlabot gaisa kvalitāti, tiem jābūt daudz, lieliem un veselīgiem, jo zaļā masa ir tā, kas ražo hlorofilu. Taču pat mazi audziņi var dot ieguldījumu cilvēku veselībā – arī pēc tiem var noteikt, kāda ir gaisa kvalitāte telpā,” skaidro Latvijas Universitātes Botāniskā dārza subtropu un tropu laboratorijas vadītāja Ingūna Gudrupa.

Pret apgalvojumiem par dažādām enerģijām, aurām un citiem brīnumiem, ar ko augi spējot ietekmēt cilvēkus, speciāliste gan izturas skeptiski. Telpaugi, gluži kā augi ārā, arī elpo un rada cilvēkiem tik vajadzīgo skābekli.

Starp citu – pēc telpaugu nomazgāšanas (ja to ir vairāk) istabā arī smaržo kā dārzā pēc lietus. Lapu atbrīvošana no putekļiem ir pirmais darbs, kas tagad veicams. Ieguvēji būs gan augi, gan cilvēki. Ja plāno telpu padarīt veselīgāku ar augu palīdzību, tad izvēlas puķes, kurām ir lielas lapas vai to ir daudz.

Izvēlas izturīgākos

Visizturīgākās un audzelīgākās ir formas ar zaļajām lapām. Pat slinkā kopšanā lieliski augs dažādās dracēnas.

Viegli saprasties ir arī ar Bendžamina fikusu (liela lapu masa), monsterām (lapas milzīgas), filodendriem u. c. Gaisa kvalitātes uzlabošanā vai kontrolē palīgi nebūs adataiņi kaktusiņi.

Ja telpaugi kopumā izskatās labi, tad tāpat šajā istabā jutīsies cilvēki. Būs gan labs miegs, gan mundrums strādāt. Ja puķēm dzeltē lapu gali, lapas vai tās nīkuļo, steidzami jārīkojas.

Vēdina un mitrina

Arī puķēm vajadzīgs svaigs gaiss, tāpat kā cilvēkiem. Tādēļ vienu palodzi ieteicams atbrīvot no puķēm un regulāri, vairākas reizes dienā vēdināt telpas (neder aizbildināšanās ar siltuma zudumiem). Puķu skaistuma (un cilvēka ādas, gļotādas, matu u. c.) ienaidnieks ir sausais gaiss, kas telpās sevišķi izteikts apkures sezonā.

Sausā gaisa mazināšanai var iegādāties gan īpašas iekārtas (sevišķi, ja ir grīdas apsilde), gan izmantot pie apkures radiatoriem piestiprināmus ūdens rezervuārus. Derēs arī lēzenas bļodas ar ūdeni. Pat mazās, dekoratīvās strūklaciņas rada jauku migliņu. Vairākums telp­augu būs pateicīgi, ja to lapām regulāri uzsmidzinās ūdeni.

Uzlabo aromātu

Kā vienu no lielākajiem ļaunumiem, ar ko cilvēki šķietami uzlabo gaisa kvalitāti, speciāliste uzskata dažādus mākslīgos smaržinātājus (paši izsmidzina telpā aromātus, sveces ar sintētiskām smaržvielām). To vietā labāk lietot no augiem iegūtas dabiskas smaržeļļas vai ieviest telpaugus, kas spējīgi arī aromatizēt telpu.

Sevišķi čakls smaržotājs ir citronkociņš, ja tam sagādās pietiekami gaišu un vēsu vietu – tam ir gan smaržīgi ziedi, gan augļi vienlaikus.

Arī lapas jauki uzsmaržo, kad sabužina. Dabisku aromātu spēj radīt arī dažādas smaržīgās pelargonijas. Ja ap­stākļi nav ideāli, tās var pastīdzēt un vizuāli nebūs tik skaistas, taču atliks tikai pabužināt lapu, un pelargonija atklās savu vērtību.

Populārākās ir tā sauktās vecmāmiņu ausu puķes, ģerānijas vai rāniņi, taču to aroms ne visiem šķiet jauks. Tad var izvēlēties kādu citu no smaržīgo pelargoniju ģimenes, jo to lapu aromātam ir daudz nianšu (pat citrusu un rožu).

Izteikti smaržīgi ziedi ir arī tādiem vīteņaugiem kā stefanotei, īstajam jasmīnam, lauram, rozmarīnam u. c. Gaisa kvalitātei lieliski noderēs eikalipts, taču tas nevarēs pielāgoties visiem dzīvokļiem.