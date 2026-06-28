“Dzīvoju tikai uz pretsāpju tabletēm…” Liene rehabilitologa rindā gaida jau pusgadu, kamēr viņas paziņa pie speciālista tika dažu dienu laikā 2
LA.LV redakcijā vērsās lasītāja Liene, kura jau sešus mēnešus gaida valsts apmaksātu rehabilitologa konsultāciju. Pa šo laiku veselības problēmas nav mazinājušās, un vienīgais, kas palīdz, ir pretsāpju zāles, kuras, kā atzīst sieviete, vairs nedod gaidīto efektu.
Sieviete atzīst, ka maksas konsultācijas un procedūras viņai nav pa kabatai.
“Ja arī aizietu uz maksas konsultāciju, tad viss, ko nozīmē rehabilitologs, ir tikai par maksu. Viena fizioprocedūra maksā 45 eiro. Ja vajag desmit, tad tie jau ir 450 eiro. Esmu izmisumā. Veselības apdrošināšanu darba devējs nenodrošina, tātad viss jāmaksā no savas kabatas,” raksta lasītāja.
Viņa norāda, ka, strādājot par minimālo algu, pēc ikmēneša maksājumiem naudas praktiski nekam nepaliek.
Tikmēr viņas paziņai pieredze bijusi pavisam citāda. “Viņa pie rehabilitologa ar nosūtījumu Liepājā tika dažu dienu laikā. Arī fizioprocedūras ir valsts apmaksātas – piecas reizes ar ģimenes ārsta nosūtījumu un vēl piecas ar ārsta speciālista nosūtījumu,” stāsta Liene.
Tieši šī atšķirīgā pieredze sievietei radījusi neizpratni, kāpēc vieniem pacientiem palīdzība pieejama dažu dienu laikā, kamēr citi spiesti gaidīt pusgadu un ilgāk.
Lai noskaidrotu, kāpēc situācija dažādās vietās tik ļoti atšķiras, LA.LV vērsās Veselības ministrijā un Nacionālajā veselības dienestā.
Kā skaidro iestādes, rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība dažādās ārstniecības iestādēs Latvijā var būtiski atšķirties. Lai gan atsevišķās vietās gaidīšanas laiks uz valsts apmaksātu fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta konsultāciju var sasniegt vairākus mēnešus, citviet pie speciālista iespējams nokļūt ievērojami ātrāk.
Informāciju par aptuvenajiem gaidīšanas laikiem iespējams noskaidrot vietnē rindapiearsta.lv, tomēr Veselības ministrija iesaka pirms pieraksta sazināties ar konkrēto ārstniecības iestādi, jo dati tiek atjaunoti reizi mēnesī.
Papildu informāciju par valsts apmaksātajiem pakalpojumiem iespējams saņemt arī, zvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80001234.
Savukārt trūcīgām un maznodrošinātām personām, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, pacienta līdzmaksājums nav jāmaksā.
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