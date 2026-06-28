Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: Paula Čurkste

“Dzīvoju tikai uz pretsāpju tabletēm…” Liene rehabilitologa rindā gaida jau pusgadu, kamēr viņas paziņa pie speciālista tika dažu dienu laikā 2

Pievieno LA.LV
Megija Melbārde
19:34, 28. jūnijs 2026
Stāsti Izpēte

LA.LV redakcijā vērsās lasītāja Liene, kura jau sešus mēnešus gaida valsts apmaksātu rehabilitologa konsultāciju. Pa šo laiku veselības problēmas nav mazinājušās, un vienīgais, kas palīdz, ir pretsāpju zāles, kuras, kā atzīst sieviete, vairs nedod gaidīto efektu.

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“Man ir nosūtījums pie rehabilitologa. Bet rindā jau esmu sešus mēnešus, un vēl nav zināms, kad tikšu. Dzīvoju tikai uz pretsāpju tabletēm. Arī tās jau vairs nepalīdz,” raksta Liene.

Sieviete atzīst, ka maksas konsultācijas un procedūras viņai nav pa kabatai.

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“Ja arī aizietu uz maksas konsultāciju, tad viss, ko nozīmē rehabilitologs, ir tikai par maksu. Viena fizioprocedūra maksā 45 eiro. Ja vajag desmit, tad tie jau ir 450 eiro. Esmu izmisumā. Veselības apdrošināšanu darba devējs nenodrošina, tātad viss jāmaksā no savas kabatas,” raksta lasītāja.

Viņa norāda, ka, strādājot par minimālo algu, pēc ikmēneša maksājumiem naudas praktiski nekam nepaliek.

“Ja strādā no agra rīta līdz vēlam vakaram pa minimālo algu un no tās vēl tiek nomaksāti nodokļi, kas beigās paliek? Nekas. Maksājumi ir jāveic, citādi paliec bez sakariem un mežā zem egles,” secina Liene.

Tikmēr viņas paziņai pieredze bijusi pavisam citāda. “Viņa pie rehabilitologa ar nosūtījumu Liepājā tika dažu dienu laikā. Arī fizioprocedūras ir valsts apmaksātas – piecas reizes ar ģimenes ārsta nosūtījumu un vēl piecas ar ārsta speciālista nosūtījumu,” stāsta Liene.

Tieši šī atšķirīgā pieredze sievietei radījusi neizpratni, kāpēc vieniem pacientiem palīdzība pieejama dažu dienu laikā, kamēr citi spiesti gaidīt pusgadu un ilgāk.

Lai noskaidrotu, kāpēc situācija dažādās vietās tik ļoti atšķiras, LA.LV vērsās Veselības ministrijā un Nacionālajā veselības dienestā.

Kā skaidro iestādes, rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība dažādās ārstniecības iestādēs Latvijā var būtiski atšķirties. Lai gan atsevišķās vietās gaidīšanas laiks uz valsts apmaksātu fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta konsultāciju var sasniegt vairākus mēnešus, citviet pie speciālista iespējams nokļūt ievērojami ātrāk.

Pacientiem nav obligāti jāgaida rindā konkrētajā ārstniecības iestādē, kur sākotnēji veikts pieraksts. Ikvienam ir tiesības izvēlēties jebkuru ārstniecības iestādi, kas sniedz valsts apmaksātus rehabilitācijas pakalpojumus un kur pieejams ātrāks pieraksts.

Informāciju par aptuvenajiem gaidīšanas laikiem iespējams noskaidrot vietnē rindapiearsta.lv, tomēr Veselības ministrija iesaka pirms pieraksta sazināties ar konkrēto ārstniecības iestādi, jo dati tiek atjaunoti reizi mēnesī.

Papildu informāciju par valsts apmaksātajiem pakalpojumiem iespējams saņemt arī, zvanot uz Nacionālā veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni 80001234.

Rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību ietekmē vairāki faktori – finansējums, speciālistu pieejamība un pacientu pieprasījums. Ja pieprasījums pārsniedz pieejamos resursus, veidojas gaidīšanas rindas.

Savukārt trūcīgām un maznodrošinātām personām, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, pacienta līdzmaksājums nav jāmaksā.

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