“Par tādu diagnozi uzzināju tikai E-veselībā!” Andris neizpratnē par ārsta ierakstu 0
LA.LV redakcijā vērsās lasītājs Andris, kurš stāsta par situāciju, kas viņam radījusi daudz jautājumu. Vīrietis apgalvo, ka E-veselības sistēmā pēkšņi parādījusies diagnoze, lai gan, viņaprāt, pilnvērtīga izmeklēšana nemaz nav veikta.
“Ko pacientam darīt, ja E-veselībā ārsts bez izmeklēšanas pievienojis diagnozi, kurai pacients nepiekrīt? Kur šādā situācijā vērsties, kādi dokumenti nepieciešami un vai vispār iespējams panākt šādas diagnozes dzēšanu?” jautā lasītājs.
Situāciju LA.LV redakcijai skaidroja Veselības inspekcija pārstāve Dārta Belcāne.
Viņa norāda, ka diagnozes noteikšana un labošana ir ārsta kompetencē, un to nevar mainīt tikai tāpēc, ka pacients tai nepiekrīt.
“Diagnozi var precizēt vai grozīt tikai tad, ja tam ir medicīnisks pamatojums. Ar pacienta subjektīvu viedokli vien nepietiek,” skaidro D. Belcāne.
Pēc inspekcijas skaidrotā, veicot izmaiņas medicīniskajos dokumentos, jābūt skaidri redzamam, kas tieši labots un kāda informācija uzskatāma par aktuālu.
To paredz gan Pacientu tiesību likums, gan noteikumi par medicīnisko dokumentu lietvedību.
Savukārt, ja vienošanos panākt neizdodas, iespējams vērsties arī Veselības inspekcijā.
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!