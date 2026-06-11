Ilustratīvs attēls. Foto: Freepik

“Par tādu diagnozi uzzināju tikai E-veselībā!” Andris neizpratnē par ārsta ierakstu 0

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Megija Melbārde
17:29, 11. jūnijs 2026
Stāsti Izpēte

LA.LV redakcijā vērsās lasītājs Andris, kurš stāsta par situāciju, kas viņam radījusi daudz jautājumu. Vīrietis apgalvo, ka E-veselības sistēmā pēkšņi parādījusies diagnoze, lai gan, viņaprāt, pilnvērtīga izmeklēšana nemaz nav veikta.

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Andris apgalvo, ka diagnozei nepiekrīt un uzskata, ka to iespējams pierādīt kā kļūdainu.

“Ko pacientam darīt, ja E-veselībā ārsts bez izmeklēšanas pievienojis diagnozi, kurai pacients nepiekrīt? Kur šādā situācijā vērsties, kādi dokumenti nepieciešami un vai vispār iespējams panākt šādas diagnozes dzēšanu?” jautā lasītājs.

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Situāciju LA.LV redakcijai skaidroja Veselības inspekcija pārstāve Dārta Belcāne.

Viņa norāda, ka diagnozes noteikšana un labošana ir ārsta kompetencē, un to nevar mainīt tikai tāpēc, ka pacients tai nepiekrīt.

“Diagnozi var precizēt vai grozīt tikai tad, ja tam ir medicīnisks pamatojums. Ar pacienta subjektīvu viedokli vien nepietiek,” skaidro D. Belcāne.

Vienlaikus Veselības inspekcijas pārstāve uzsver, ka ja medicīniskajā dokumentācijā patiešām ir kļūdaina informācija, to nedrīkst atstāt bez precizēšanas.

Pēc inspekcijas skaidrotā, veicot izmaiņas medicīniskajos dokumentos, jābūt skaidri redzamam, kas tieši labots un kāda informācija uzskatāma par aktuālu.

To paredz gan Pacientu tiesību likums, gan noteikumi par medicīnisko dokumentu lietvedību.

Praksē tas nozīmē, ka pacientam šādās situācijās vispirms jāvēršas pie konkrētā ārsta vai ārstniecības iestādes, lūdzot skaidrojumu un nepieciešamības gadījumā arī diagnozes pārskatīšanu.

Savukārt, ja vienošanos panākt neizdodas, iespējams vērsties arī Veselības inspekcijā.

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