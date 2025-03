Pēc ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina telefonsarunas Krievijas eksprezidents un pašreizējais Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs atkal izcēlies ar ciniskiem izteikumiem, šoreiz sociālajā tīklā “X” daloties ar ierakstu, kurā viņš ņirgājas par Ukrainu.

Medvedevs atsaucās uz Putina un bijušā Trampa telefonsarunu, paužot, ka ēdamzālē pie galda sēž tikai Krievija un Amerika, bet pārējie ir tikai “ēdienkartē”.

Sarkastiskajā ierakstā Medvedevs ēdienkartē ievietojis Eiropas valstis – Briseles kāpostus, britu zivi un čipsus un Parīzes gaili, bet galvenais ēdiens esot “Kijevas kotlete” – acīmredzama norāde uz Ukrainu.

Viņš raksta: “Prezidentu Putina un Trampa telefonsaruna pierādīja labi zināmu domu – ēdamzālē ir tikai Krievija un Amerika. Ēdienkartē vieglas uzkodas – Briseles kāposti, britu zivs un čipsi un Parīzes gailis. Pamatēdiens ir Kijevas kotlete. Izbaudiet maltīti!”

The phone call between Presidents Putin and Trump proved a well-known idea – there is only Russia and America in the dining room. On the menu: light appetisers – Brussels sprouts, British fish and chips and Paris rooster. The main course is a Kiev-style cutlet. Enjoy your meal!

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 18, 2025