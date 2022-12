Egils Helmanis: Krievija pārsvarā spēlē uz neizglītotu publiku Ieteikt







“Ja situācija ar “TV Doždj” ir saistīta ar mūsu valsts brīvību, ja dēļ šādas demokārtijas mūsu bērniem būs jākaro un jāmirst frontē, tad es uzskatu, ka mēs varam ierobežot to, ko viņi raksta un to, ko viņi izrunā. Jāsaka liels paldies, ka NEPLP slēdza to, jo, ja “Doždj”, uzrunājot okupācijas spēkus, tos, kas slepkavoja, izvaroja Bučā, iznīcināja civiliedzīvotājus – teica, ka tā ir “mūsu armija”, tas nozīmē to, ka tā ir arī “viņu armija”. Šim nav šeit vietas.” Šādu komentāru TV24 raidījumam “preses klubs” sniedza Egils Helmanis, Ogres novada domes priekšsēdētājs (NA).

Helmanis turpina: “Viņi nodara ļoti lielu kaitējumu. Protams, mēs varam attīstīt kritisko domāšanu, bet mums ir jāsaprot viena lieta, – uz ko Krievija spēlē. Krievija spēlē uz neizglītotu publiku bez kritiskās domāšanas, tā ir iznīcināta, tādas vienkārši nav.”

"Ja mēs atļautu Krievijas medijiem joprojām šeit rādīt visu, ko viņi šeit rāda, mums sāktos šeit pilsoņu karš – tas ir nopietns apdraudējums. Šādā situācijā mums ir jāpārskata likumdošana. Jāpārskata, kas darbojas mūsu telpā, ko ļoti labi izmanto Putins. Mums šeit ir vārdsa brīvība un demokārtija, par ko cīnāmies," tā savu nostāj uskaidro Helmanis.



















































































Krievijas armijas nopostītā Mariupole





































































































Protests pret Krievijas zvērībām Ukrainā