Eglītis: VM veiktais Saeimas paziņojuma izvērtējums ir necieņa pret parlamentu un hokeja saimi







Veselības ministrijas (VM) veiktais Saeimas paziņojuma izvērtējums par iespēju skatītājiem klātienē vērot pasaules hokeja čempionāta spēles ir necieņa pret parlamentu un hokeja saimi, uzskata Jaunās konservatīvās partijas (JKP) valdes loceklis un Saeimas deputāts Gatis Eglītis.

Viņš aģentūrai LETA norādīja, ka tas ir viņa personīgais viedoklis, un, viņaprāt, VM vēstule un “vingrošana” no Ministru kabineta puses ir uzskatāma kā necieņa pret Saeimu un tās lēmumu, kā arī hokeja saimi, piebilstot, ka šajā situācijā ir iespējams izdomāt tehniskus un juridiskus risinājumus.

Parlamentārietis sacīja, ja VM un valdībai nav saprotams šis Saeimas lēmums, tad parlamentam nebūs nekādu problēmu to izskaidrot vēlreiz. Tomēr vaicāts, vai parlamenta līmenī deputāti šai sakarā vēl ko varētu darīt, Eglītis uzsvēra, ka Saeima jau tā ir darījusi vairāk nekā no viņiem normālā kārtībā varētu prasīt.

JKP valdes loceklis skaidroja, ka šis vairs nav Saeimas lēmums, vienlaikus atzīmējot, ka parlaments savu politisko gribu ir paudis. “Skaidrāk vairs nevar. Ja mēs divreiz vienā sēdes dienā savācām 34 parakstus, kas, manuprāt, Saeimas vēsturē tā nav bijis, un tagad valdības līmenī notiek kaut kādas garas spriedelēšanas, tad tas parāda attieksmi,” teica Eglītis.















































































Vaicāts, vai ceturtdien valdībā par šo varētu būt diskusijas, deputāts teica, ka “runāt jau var visu, ko”, tomēr viņš atgādināja par VM vēstuli, kurā norādīts risinājums, proti, IT risinājuma ieviešana vakcinēšanās fakta apliecināšanai, taču to varētu ieviest vien pēc 15.jūnija. Eglītis teica, ka tas nav risinājums.

“Tā ir tāda laika atlikšana. Tad varam arī uz 30.jūniju to atlikt, bet tad no tā nebūs jēga. Mēs esam par to, ka šī ir laba iespēja parādīt, kā mēs vērsim vaļā citus kultūras un sporta pasākumus jeb, kādi būs drošības algoritmi,” uzsvēra parlamentārietis, atzīmējot, ka jau divas nedēļas ar šo jautājumu nav iespējams tikt galā.

Tāpat viņš norādīja, ka Saeima pieņēma “vieglu lēmumu”, ka hokeja spēles klātienē varēs vērot tie, kuri ir vakcinēti pret Covid-19 vai vīrusu pārslimojuši, atgādinot, ka iecere par testēšanu tika atmesta, lai process būtu vienkāršāks.

“Es neredzu, kas ir vēl vienkāršāks. Domāju igauņi smejas par mums un mūsu IT “neprasmi”. Tas ir sarežģīti mūsu ierēdniecībai, kur iztērēti desmitiem miljoni eiro, taču pārbaudīt datu bāzē to, vai cilvēks ir izslimojis vai vakcinēts nevaram,” pauda deputāts, vienlaikus piebilstot, ka turpmāk vairs neatbalstīs “nevienu miljonu eiro nekādām e-veselībām vai e-skolām”.

LETA jau ziņoja, ka pret Covid-19 nevakcinētus skatītājus pasaules hokeja čempionātā Rīgā ielaist nevajadzētu, savukārt vakcinēto ielaišanas gadījumā epidemioloģiskās drošības riski būtu zemi, taču vēl nav IT risinājuma vakcinēšanās fakta apliecināšanai, – šāda nostāja pausta VM vēstulē, kas tapusi pēc Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) rezolūcijas ministrijai izvērtēt “Saeimas paziņojumu”, ar kuru valdībai tika uzdots nekavējoties izstrādāt kārtību, lai pret Covid-19 vakcinētajiem un slimību pārslimojušajiem ļautu klātienē vērot hokeja čempionātu.

Kā vēstulē raksta VM, pārbaudīt, vai skatītāji ir vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, varēs ar Eiropas Savienības (ES) digitālo sertifikātu, kuru Latvijā testa režīmā plāno sākt lietot 1.jūnijā, ja Saeima pieņems nepieciešamos grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Tos piektdien VM iesniegusi Saeimā.





















Vakcinētu vai Covid-19 pārslimojušu cilvēku risks saslimt ir pietiekami zems, lai viņiem būtu droši pulcēties arī hokeja maču tribīnēs, taču vakcinācijas vai pārslimošanas fakta drošai pārbaudei ir vajadzīgs tiesisks pamats un tehnoloģisks risinājums, uzsvērusi VM.

Veselības ministrija uzsver, ka Covid-19 vakcinācijas un pārslimošanas apliecinājumu – ES Covid-19 sertifikātu – Latvijā varēs sākt lietot 15. jūnijā. Pēc VM ziņām, paredzams, ka attiecīgais ES regulējums par Covid-19 sertifikātu stāsies spēkā 1.jūlijā.

Tā kā līdz šim pilnībā vakcinēta ir tikai neliela daļa Latvijas iedzīvotāju – 10%, VM ieskatā, Ministru kabinetam, Tieslietu un Ārlietu ministrijām hokeja čempionāta atvēršanas gadījumā būtu nopietni jāvērtē “iespējami diskriminācijas riski”.

Kā ziņots, Saeima 20.maijā, JKP balsojot kopā ar opozīciju, uzdeva valdībai nekavējoties izstrādāt kārtību, lai pret Covid-19 vakcinētajiem un slimību nesen pārslimojušajiem ļautu klātienē vērot pasaules hokeja čempionātu Rīgā.

Saeima atbalstīja JKP izstrādāto lēmumprojektu uzdot Ministru kabinetam “nekavējoties izstrādāt kārtību”, kādā pasaules hokeja čempionāta spēles klātienē drīkstētu apmeklēt personas, kuras ir vakcinētas pret Covid-19 un ir pagājis nepieciešamais vairāku nedēļu laiks, lai būtu izveidojusies imunitāte, un personas, kuras var dokumentāri pierādīt Covid-19 pārslimošanu.

Sākotnēji figurēja iecere uz spēlēm ļaut laist arī personas ar negatīviem Covid-19 testiem, kas izsauca vislielāko veselības nozares pretreakciju, jo testi negarantē nesaslimšanu ar Covid-19, taču lēmumā šī personu grupa netika iekļauta. Čempionāta organizētāji savukārt ir atzinuši, ka tieši personas ar negatīviem Covid-19 testiem tiem būtu visvieglāk pārbaudīt, savukārt mehānismu, kā pārliecināties, ka biļetes pircējs tiešām ir pārslimojis Covid-19 vai pret to vakcinējies, viņiem pašlaik vēl nav.













































































































