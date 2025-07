Foto: Pexels

Suņu saimnieki labi zina, ka pastaigas ar mīluli var būt ne tikai patīkams brīdis svaigā gaisā, bet arī potenciāls stresa avots, īpaši, ja sastopas ar agresīvi noskaņotu suni. Konflikti starp dzīvniekiem nav retums, tomēr situācija kļūst patiesi bīstama, ja uzbrūk svešs vai pat klaiņojošs suns. Ukraiņu Kinoloģe un suņu uzvedības speciāliste ukraiņu mediju Unian dalījusies savā personīgajā pieredzē ar šādu uzbrukumu un sniegusi padomus, kā cilvēkam rīkoties, ja viņa dzīvnieks nonāk līdzīgā situācijā.

Pagājušajā vasarā kinoloģes suni uz ielas pēkšņi satvēra lielas šķirnes suns, kas bija izbēdzis no teritorijas. Bez brīdinājuma viņš pieskrēja, sagrāba otru suni aiz kakla un sāka purināt. Viņa atzīst, ka vienīgais, kas tajā brīdī palīdzēja, bija pārsteiguma efekts – viņa sāka kliegt. Dzīvnieks bija apjucis un uz īsu brīdi pavēra žokli, ļaujot izraut savu mīluli. Lai pasargātu suni, viņa burtiski aizsedza to ar savu ķermeni un atkāpās no notikuma vietas.

Tomēr viņa uzsver, ka šāda rīcība ir ļoti riskanta, jo suns var pāriet no uzbrukuma dzīvniekam uz uzbrukumu cilvēkam. Tāpēc jābūt ārkārtīgi piesardzīgam.

Kinoloģe skaidro, ka ir divu veidu suņu uzbrukumi. Ja suns kož un uzreiz atlaiž – tā sauktais “kož–atlaiž” tips –, tas visbiežāk liecina par teritorijas aizsardzību. Šādi dzīvnieki, bieži klaiņojoši, cenšas tikai padzīt svešinieku, nevis nogalināt. Šādā situācijā var palīdzēt skaļa kliegšana, enerģiska tuvošanās, trokšņi, pat priekšmetu mētāšana, bet nav nepieciešams atvērt suņa žokli.

Bīstamāka ir “nāves tvēriena” situācija, kad suns neatlaiž upuri un purina to, turot zobos – tas var izraisīt smagus ievainojumus vai pat nāvi, īpaši ja uzbrukumu veic lielāks suns pret mazāku.

Ko darīt, ja suns iekož un nelaiž vaļā?

Ja uzbrūkošais suns neatlaiž jūsu suni, viens no efektīvākajiem paņēmieniem ir izmantot viņa kaklasiksnu – ja tāda ir. Zem kaklasiksnas jāiesprauž stingrs priekšmets, piemēram, īsa nūja vai zars, un, griežot, jāsavelk siksna. Tas rada spiedienu uz elpceļiem, un dzīvnieks, nespējot brīvi elpot, var pavērt žokli vaļā.

Ja suns nav ar kaklasiksnu, joprojām var mēģināt kliegt un radīt pēkšņus trokšņus, piemēram, skaļu klaudzināšana ar kājām vai plaukšķināšana ar rokām. Dažos gadījumos šoks var likt uzbrucējam atkāpties.

Svarīgākais – saglabāt vēsu prātu un izvērtēt riskus.

Savu mīluli gribas aizsargāt par katru cenu, taču jāapzinās: agresīvs suns viegli var uzbrukt arī cilvēkam. Ja izvēlaties pats censties suņa uzbrukumu atvairīt, dariet to uzmanīgi, nepakļaujot sevi liekam riskam.