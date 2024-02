Einars Repše: “Šobrīd ir pilnīga skaidrība, ka karš būs. Diemžēl arī Latvijā, ja nesakaus Putinu tūlīt kaujas laukā” Ieteikt







“Pirmām kārtām šobrīd ir pilnīga skaidrība, ka karš būs. Diemžēl arī Latvijā, izņemot, ja nenotiks brīnums. Ja nesakaus Putinu tūlīt kaujas laukā Ukrainā,” tādu pārliecību TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” pauda bijušais premjers Einars Repše.

“Jebkurš pamiers – tātad jebkura konflikta iesaldēšana, tas nozīmē, ka karš būs. Šeit īstenībā ir tādas divas ļoti lielas komponentes. Pirmām kārtām mums vienkārši atgādina par vēsturi. Mēs it kā neko nemācamies, bet mums atgādina situāciju, kas bija faktiski īsi pirms Otrā pasaules kara. Ādolfs Hilters acīmredzot bija nogājis no prāta un bija iedomājies, ka viņam vajag visu pasauli iekarot – vismaz visu Eiropu. Nu, ļoti līdzīgi šobrīd ar Putinu. Arī viņš šobrīd ir nogājis no prāta, ar Krieviju viņam nepietiek, viņam vajag iekarot Eiropu,” tā turpināja sacīt Repše.

Putins esot nonācis tik tālu, ka apstāties vairs nevar. “Tātad, ja viņš šobrīd netiek sakauts, tad viņš ies tālāk. Viņam faktiski citas izejas nav. Tas nozīmē, ka mums Latvijā ir gaidāms karš un tam ir jāsāk nopietni gatavoties,” tā TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” uzsvēra bijušais premjers Repše.

Tas, ko mēs šobrīd esam iemācījušies un kas ir atšķirīgi, tās ir visas modernās tehnoloģijas. “Raķetes, kas lido ļoti precīzi. Droni, kas lido ļoti precīzi. Šobrīd pilnīgi skaidrs, ka neko nevar glabāt Nacionālo Bruņoto spēku bāzēs. Neko nevar glabāt, neko nevar organizēt Aizsardzības ministrijas ēkā. Visas tās ēkas, kas ir zināmas mums, kas ir zināmas arī ienaidniekam, pretiniekam, viņas tiks iznīcinātas burtiski konflikta pirmajās minūtēs,” tā uzskata Repše.

Tāpēc Repše uzskata, ka šobrīd ir jāpaļaujas uz “decentralizētu, izskaisītu aizsardzību”, kur esot daudz mazas noliktavas, kas ir zināmas labi sagatavotiem, uzticamiem cilvēkiem. “Un tur ir viss nepieciešamais, lai varētu no dažādiem punktiem Latvijā izrādīt pretestību. Protams, arī infrastruktūrai ir jābūt sagatavotai,” piebilda Repše.

Turklāt vēl, ko mēs varam mācīties ir tas, ka Krievijas “kara vešanas metodes” esot vēl nežēlīgākas nekā Hitera kara vešanas metodes. “Tā ir masveida bumbošana, viņi nerēķinās ar sava dzīvā spēka zaudējumiem. Pilnīgi ar tiem nerēķinās! Līdz ar to Latvijai ir jābūt pilnīgi gatavai pēc sliktākā scenārija šodien. Ja notiks brīnums un īstenosies labākais scenārijs, tad tas lielā mērā būs pateicoties tam, ka mēs esam sagatavojušies,” tā norādīja Repše TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs”.