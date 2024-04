“Eiropa izmirst!” Augstskolas vadītājs skaidro, kādēļ būtu izdevīgi noturēt ārvalstu studentus Latvijā pēc studiju absolvēšanas Ieteikt







TV24 raidījumā “Preses klubs”, diskutējot par ārvalstu studentiem Latvijā, Biznesa augstskolas “Turība” valdes priekšsēdētājs Imants Bergs pastāstīja, ka Latvijā šobrīd kopumā studē aptuveni 10 tūkstoši ārvalstu studenti, kuri Latvijas ekonomikai “atnes” aptuveni 300 miljonus eiro gadā.

Reklāma Reklāma

“Tā ir gan studiju maksa, gan dzīvošanas izmaksas. Tas ir, tā teikt, otrreizējais ekonomiskā pienesuma vilnis. Katrā ziņā tie 300 miljoni [eiro] ir ļoti daudz,” skaidroja Bergs. “Skatīties uz ārvalstu studentiem kā uz vienu no ekonomikas sektoriem būtu forši, diemžēl tas netiek iekļauts nekādā statistikā. Tas ir pareizi, bet studijas ir tikai instruments, un runa ir par to, ko tie absolventi dara pēc tam?” diskusijas ietvaros jautāja Biznesa augstskolas “Turība” valdes priekšsēdētājs Bergs.

Vai būtu jāveicina ārvalstu studentu palikšanu Latvijā? Bergs turpināja uzdot jautājumu, uz kuru pats atbildēja, sakot: “Salīdzinot ar cilvēkiem, kas brauc šurp vienkārši strādāt, tad šie cilvēki ir tie, kuriem jau pašā startā ir vismaz vidējā izglītība un viņi iegūst nākamo – kādu no [augstskolas] grādiem. Viņi par to maksā, viņi šeit atnes naudu. Un viņi jau šeit ir bijuši vairākus gadus, kas nozīmē jau daļēju integrāciju sabiedrībā. Ne tikai iemācījušies valodu, bet arī sāk izprast, kas te notiek,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” atzina Bergs, runājot par ārvalstu studentiem Latvijā.

Bergs ir pārliecināts, ka šie ārvalstu studenti pēc augstskolas absolvēšanas sapratīs labi, kurā vietā viņš var strādāt vai kādu uzņēmumu dibināt. “Šādu cilvēku pieturēšana ir būtiska – tie ir jauni cilvēki, tie ir nodokļu maksātāji. Ir skaidrs, ka ir jānotur savējos, bet nu demogrāfija ir nepielūdzama. Eiropa izmirst! Šobrīd Eiropa izmirst un Eiropā nav nodokļu maksātāju,” norādīja Bergs.

Biznesa augstskolas “Turība” valdes priekšsēdētājs pastāstīja, ka nesen esot runājis ar kolēģiem no Somijas. Tur mazas pašvaldības vidusskola šobrīd piesaistot vidusskolniekus – Trešo pasaules valstu pilsoņus. Somijā demogrāfijas problēmas un līdz ar to arī skolēnu trūkums šobrīd esot tādā pat līmenī kā pie mums Latgalē. “Viņiem dzimstības rādītājs, pēc kolēģa teiktā, ir vēl sliktāks nekā mums. Līdz ar to imigrācija ir tas, kas varbūt vispār noturēs to visu sistēmu, kas šeit ir veidota ilgtermiņā,” piebilda Bergs.

Mēs šobrīd domājam par tuvāko periodu, taču paskatoties desmitiem gadu uz priekšu nākotnē, tad, ja šobrīd neko nedarīs un nemainīs, var “sabrukt visa sociālā nodrošinājuma sistēma”, tā uzsvēra Bergs TV24 raidījumā “Preses klubs”, kurā diskutēja par ārvalstu studentiem Latvijā un viņu potenciālo pienesumu mūsu valsts ekonomikā.