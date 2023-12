Rēzija Kalniņa: “Kāpēc pēkšņi brauc tik daudz cittautībnieku iekšā? Redzu to, ka tas ir plāns” Ieteikt







“Es domāju, ka tas ir plāns! Es skatos kā režisors uz to visu scenāriju un to, kas notiek. Tu taču saproti to, ka tur tas plāns jau ir. Skatāmies kopā – cik mums no Latvijas izbrauc latvieši citur strādāt, un jautājums man ir tāds – kāpēc mēs nedarām visu, lai latvieši atgrieztos atpakaļ un strādātu šeit?” tā TV24 raidījumā “Nedēļa.Post scriptum” jautāja aktrise un režisore Rēzija Kalniņa, diskutējot par migrācijas un citiem aktuāliem sociālpolitikas jautājumiem.

“Kāpēc pēkšņi brauc tik daudz cittautībnieki iekšā? Un es redzu to, ka tas ir plāns! Un plāns ir iztīrīt šo zemi – vienkārši maksimāli iztīrīt, lai realizētu kaut kādas vēl pagaidām nezinu, bet, domāju, ka drīz droši vien uzzināsim, nojautīsim, lai šī zeme būtu placdarms un šī būtu platforma kaut kāda lielā plāna realizēšanai. Es to tā redzu, varbūt tas ir šausmu stāsts,” tā uzsvēra režisore un aktrise Kalniņa TV24 raidījumā.