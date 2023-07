Eiropas karstuma vilnis 2023. Vai ir droši ceļot šajā laikā, un cik ilgi tas turpināsies?

Paredzams, ka rekordaugsta temperatūra Dienvideiropā turpināsies vēl vismaz nedēļu. Valstis Vidusjūras daļā atrodas rekordliela karstuma viļņa varā, jo tās piemeklē jau otrā karstuma vētra nedēļas laikā, vēstsa “Euronews“.

Lielākajā daļā Dienvideiropas, tostarp iecienītos tūristu galamērķos, piemēram, Spānijā, Itālijā, Horvātijā un Grieķijā, ir bijusi ārkārtīgi augsta temperatūra, kas, domājams, turpināsies vēl vismaz nedēļu. Dažviet Itālijas dienvidos un Grieķijā temperatūra var paaugstināties virs 40 grādiem, jo laiks turpina kļūt karstāks.

Sinoptiķi brīdinājuši, ka Eiropas temperatūras rekords – 48,8 grādi –, kas tika reģistrēts Sicīlijā 2021. gadā, var tikt pārspēts.

Vai ir droši ceļot karstuma viļņa laikā?

Viena lieta ir skaidra — ja jūs ceļojat uz valsti, kuru skārusi karstuma vētra, kas oficiāli saukta par Cerberu, būs ļoti karsti.

Itālijā 16 pilsētās, no kurām lielākā daļa atrodas centrālajos un dienvidu reģionos, tagad ir spēkā brīdinājumi par karstumu. Pastāv augsts risks gados vecākiem, jauniem un citiem cilvēkiem. Galvenie riski ir dehidratācija un pārkaršana, kas ir lielāks drauds cilvēkiem šajās neaizsargātajās grupās.

Sarkanie brīdinājumi nozīmē, ka ikvienu var apdraudēt karstums, un varas iestādes iesaka cilvēkiem izvairīties no tiešiem saules stariem laika posmā no plkst. 11:00 līdz 18:00. Brīdinājums spēkā tādās pilsētās kā Boloņa, Florence un Roma.

Ja tomēr nolemjat ceļot, tūristiem tiek lūgts pārliecināties, ka viņi lieto sauļošanās līdzekli un izvairās no atrašanās ārā dienas karstākajā laikā, uzturot hidratāciju. Cilvēki arī tiek mudināti nelietot alkoholu, jo tas var palielināt dehidratācijas, karstuma izsīkuma vai karstuma dūriena iespējamību.

Vai man vajadzētu atcelt atvaļinājumu karstuma dēļ?

Daži ceļotāji pat izvēlējušies atcelt savas brīvdienas vai mainījuši rezervācijas uz vietām, kur nav tik karsti. Īpaši tie, kuriem ir veselības traucējumi vai citi faktori, kas padara tos neaizsargātus pret karstumu.

Ja karstums var pasliktināt jūsu veselības stāvokli, ceļojumu apdrošināšana var segt izmaksas medicīnisku iemeslu dēļ. Tomēr, iespējams, būs nepieciešama ārsta izziņa, lai iesniegtu prasību.

Labākais risinājums varētu būt sazināties ar uzņēmumu un izskaidrot situāciju.

Kad beigsies karstuma vilnis Eiropā?

Pagājušajā nedēļā Dienvideiropu skāra anticiklons, kas nodēvēts par Cerberu, kas grieķu mitoloģijā sargā pazemes vārtus. Svētdien (16. jūlijā) pa Eiropu sāka pārvietoties anticiklons ar nosaukumu “Charon”, kura nosaukums radies no grieķu mitoloģijas – mirušo pārcēlājs.

Sinoptiķi prognozē, ka ārkārtīgi karstā laika periods, visticamāk, ilgs aptuveni līdz jūlija beigām. Taču augsta temperatūra nākamajās dienās varētu pazemināties Rietumeiropas valstīs, piemēram, Spānijā un Portugālē.

Vai būs pieejami tūrisma objekti?

Dažas populāras atrakcijas ir nācies slēgt karstuma dēļ.

Grieķijas varas iestādēm piektdien dienas karstākajā daļā uz laiku bija jāslēdz Atēnu Akropole. Nedēļas nogalē viņi to atkal slēdza pat agrāk, jo temperatūra paaugstinājās un akmeņi uzkarsa saulē.

Tiek ziņots, ka arī Itālijas varas iestādes apsver iespēju noteikt ierobežojumus piekļuvei vēstures pieminekļiem dienas karstākajā daļā.

Atēnās un dažās citās Grieķijas pilsētās darba laiks ir mainīts arī valsts sektorā un daudzos uzņēmumos, lai izvairītos no karstuma. Valdība devusi rīkojumu apturēt darbus no pulksten 12 līdz 17 vietās, kur valda ļoti liels karstums.

Dažās Romas daļās ir bijuši arī strāvas padeves pārtraukumi, jo elektroenerģijas tīklus noslogo pieprasījums pēc gaisa kondicionētājiem.

Sicīlijas galvenā lidosta slēgta ugunsgrēka dēļ

Pēc liela ugunsgrēka Katanijas lidostā Sicīlijas salā Itālijas dienvidos tiek apturēti lidojumi. Nav informācijas par to, vai tas bija saistīts ar augstajām temperatūrām.

Naktī uz svētdienu (16. jūlijā) ugunsdzēsēji tika izsaukti, lai dzēstu liesmas, un lidosta tika evakuēta. Šobrīd tas ir dzēsts, un neviens incidentā nav cietis. Lidosta paziņojusi, ka lidojumi tiek pārtraukti līdz trešdienas, 19. jūlija, plkst.14.

Karstuma vilnis izraisa savvaļas ugunsgrēkus La Palmā, Spānijā

La Palmas salā Spānijas Kanāriju salās sestdien (15. jūlijā) augstās temperatūras apstākļos izcēlās savvaļas ugunsgrēks. Tūkstošiem cilvēku tika evakuēti, jo stiprais vējš un sausā zeme lika ierēdņiem nobažīties par izplatību.

Laikapstākļi tagad ir mainījušies, un uguns izplatīšanās palēninājusies, ļaujot cilvēkiem atgriezties savās mājās, taču apstākļi nozīmē, ka visā Dienvideiropā palielinās liesmu izcelšanās iespēja.

Arī Horvātijā visā valstī plosās ugunsgrēki, un Spānijas amatpersonas ir brīdinājušas, ka lielā valsts daļā ir pieaudzis ugunsgrēku risks.

Grieķijas varas iestādes arī paziņojušas, ka spēcīgi vēji apvienojumā ar karstiem, sausiem apstākļiem palielina savvaļas ugunsgrēku risku.

Ja ceļojat uz vietu, kur pastāv paaugstināts liesmu izcelšanās risks, noteikti ievērojiet vietējos norādījumus un noteikumus, lai izvairītos no nejaušas ugunsgrēka izcelšanās.

