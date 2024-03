Foto – Shutterstock

Sociālajos tīklos reizēm var atrast visdīvainākās pārdomas. Tā gribas teikt arī par šo reizi, kad kāda jauna dāma ir publicējusi ieteikumus vīriešiem, kam viņiem vajadzētu pievērst uzmanību, dodoties ar sievieti uz randiņu.

Tas esot īpaši svarīgi tad, ja tiek meklēta sieviete ar augstām prasībām.

Padomi skan šādi: “Ejot uz pirmo randiņu ar meiteni, tu visticamāk pievērs uzmanību neīstajām lietām. Tātad – ja tevi interesē meitene ar zemām prasībām, kurai nav īpaši augstas prasības ne pret sevi, līdz ar to nebūs īpaši augstas prasības arī pret tevi, tev ir jāizvēlas meitene, kurai uzacis ir nekoptas.

Vienkārši nekoptas uzacis. Tu uzreiz redzēsi. Nekopta uzacis no koptām ļoti var atšķirt. Bet, ja tu nebaidies no meitenes, kurai ir augstas prasības pret sevi un līdz ar to būs arī augstas prasības pret tevi, viņai būs rūpīgas uzacis, kārtīgas uzacis, nedaudz iekrāsotas, bet ne pārāk, nepārspīlēti. Tās būs koptas, tās būs pieķemmētas, tās izskatīsies ļoti skaisti. Tu uzreiz atšķirsi. Ļoti vienkārša lieta, kā atšķirt rūpīgu meiteni no nerūpīgas.”

Komentētāji gan lielākoties par tekstu uzjautrinās. Daudzi norāda uz nepareizu latviešu valodas lietojumu, bet citi vienkārši pasmaida par idejām.

Kāda sieviete norāda: “Ja man ir dabīgas, nekrāsotas uzacis, tad es neesmu prasīga? Un kā vēl esmu! Gan pret sevi, gan citiem.”

Savukārt Intaram nāk smiekli, jo viņam izveidojušās kādas asociācijas: “Brežņevs bija meitene ar augstām prasībām.”

Kaspars norāda, ka viņš uzacīm vispār nav radis pievērst uzmanību: “Es uzacis pamanu tikai Frīdai Kahlo, vai arī – ja vispār nav un tad ir tāds: “Kaut kas nav līdz galam, bet kas tas ir, hmm???”.”

Oskaru šādi ieteikumi satrauc, viņš domā: “Tad jau labāk vispār dzīvot vienam…”

Mūžu dzīvo, mūžu mācies ☝️😄 pic.twitter.com/4Z8NliFHvw — Cardinalis Ravus (@CardinalisRavus) March 3, 2024