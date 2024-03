Saules paneļi kā tehnoloģija ir ļoti laba, taču visiem to nevajag un visiem tā neder – vērtējiet paši, saka eksperts Ieteikt







Runājot par pēdējo gadu lielo ažiotāžu ar saules paneļiem, kad tos izvēlējās likt pa labi un pa kreisi lielas un mazas mājsaimniecības, tomēr pareizāk būtu runāt nevis par to, vai jāuzstāda, bet par to, ka vispirms svarīgi ir izvērtēt to uzstādīšanu, tā TV24 raidījumā “naudas cena” izteicās Edijs Šaicāns, AS “Latvenergo” pārstāvis.

Šī nav tāda tehnoloģija, ka visiem tagad vajag un der saules paneļi elektrības iegūšanai un tie ir automātiski jāpērk un jāliek uz jumta, nē, saka eksperts.

“Katram individuāli vajag apskatīties, aprēķināt savus patēriņu, izvērtēt paradumus, atbilstoši pielāgot un tad saprast, vai šie saules paneļi viņam tiešām būs nepieciešami un būs izdevīgi,” šādu padomu dod Šaicāns.

Viņš saka, ka palīdzēt izvērtēšanā var saules paneļu pārdevēji, uzstādītāji, speciālisti, kas var dot objektīvu analīzi par to, vai konkrētajā gadījumā cilvēkam šis būs vajadzīgs, vai tomēr nebūs izdevīgi.

Ja patēriņš ir nedaudz virs 100 kw/h ar ledusskapi, pāris lampiņām un telefonu, tad likt lielo paneļu sistēmu un domāt, ka tas atmaksāsies, tad tas nav īpaši prātīgi, situāciju ilustrē eksperts.

Saules paneļi kā tehnoloģija ir ļoti laba, bet jautājums, vai tā der visiem, ir atklāts. Un atbilde ir – nē, droši vien, rezumē Šaicāns, atgādinot, ka katram šī izvēle ir individuāli rūpīgi jāizvērtē, vai viņa profilam un patēriņam tas ir pielāgojams.

