"Tas bums ir cauri," cilvēki arvien mazāk pieņem lēmumu investēt saules paneļos. Kāpēc?







Vai šobrīd ir vērts uzstādīt saules paneļus?

Tv24 raidījumā “Preses klubs” skaidro Latvijas Vēja enerģijas asociācijas vadītājs Toms Nāburgs: “Es domāju, ka vērts to darīt ir tiem, kas dzīvo ļoti tālu prom no civilizācijas, kur tos paneļus vajag uzlikt vienkārši tāpēc, ka tā ir lētāk, nekā pievilkt no “Sadales tīkla” kaut kādu pieslēgumu.”

Nāburgs skaidro, ka tā ir vienkārši situācija, kas spiež būt autonomam un pašpietiekamam. Tādos gadījumos tas ir pieņemami un noderīgi.

“Elektrības cenas kritīsies un tā motivācija un stimuls pašam tagad ņemt investēt 5000-10000 eiro, neredzot, ka tur kaut ko varēs atpelnīt pārskatāmā nākotnē, varbūt tikai pēc 20-30 gadiem, ir maza. Tas signāls ir tāds, ka cilvēki rēķinās un pieņem lēmumu investēt arvien mazāk un mazāk,” stāsta Toms Nāburgs.

Viņš saka: “Tas bums ir cauri.”

Ir arī mainījies regulējums. Tie iedzīvotāji, kas tagad liks saules paneļus, viņiem ir jārēķinās, ka tad viņiem pašiem nāksies pirkt un pārdot elektrību reāli laikā. Virtuāli uzkrāt elektrību vairāk nebūs iespējams.

Tiem, kas saules paneļus uzstādīja agrāk, ir nodrošināta virtuāla baterija, kas ir ļoti ērti.