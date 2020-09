Publicitātes foto

Daugavpils novada Skrudalienas pagastā SIA “GoWood” sadarbībā ar SIA “AD Biogāzes stacija” plāno ieguldīt 1,5 miljonus eiro un attīstīt kokapstrādes uzņēmumu SIA “Daugavpils Wood”, kas nodarbosies ar dažādu koksnes produktu ražošanu, aģentūru LETA informēja novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists Dainis Bitiņš.

Uzņēmuma pārstāvji ir pārliecināti, ka jaunā ražotne būs liels ieguvums Daugavpils novadam, jo tiks radītas jaunas darbavietas, kā arī attīstīta uzņēmējdarbības vide. Topošās ražotnes pārstāvji uzsver – uzņēmums ir 100% ar Latvijas kapitālu un tiek attīstīts ar pašu spēkiem.

Uzņēmums plāno iesākt ar kamīnmalkas ražošanu, kuru galvenokārt eksportēs. To plānots ražot rūpnieciski, lielos apjomos, vienlaicīgi nodrošinot augstu produkta kvalitāti, skaidroja “GoWood” izpilddirektors Kārlis Laduss. Produkciju eksportēs uz dažādām pasaules valstīm – Lielbritāniju, Skandināviju, Vāciju, kā arī ASV. Uzņēmumam ir strādājoša koksnes produktu ražotne Limbažos, kas visu produkciju eksportē uz Lielbritāniju, kur atrodas uzņēmuma lielākais partneris.

Paredzēts, ka sākotnējā periodā ražotnē būs nepieciešami 23 darbinieki, taču, uzņēmumam sākot darbu pilnā jaudas apjomā, darbinieku skaits tiks palielināts līdz 32. Uzņēmumam nav nepieciešams augstas kvalifikācijas darbaspēks, jo darba process ir salīdzinoši vienkāršs. Kompleksā būs nepieciešami zāģa operatori, skaldītāja operatori, pakotāji, palešu tinēji, kausētāji, iekrāvējtehnikas vadītāji.

Jaunais uzņēmums sola 500-800 eiro algas, taču konkrētās pozīcijas darba samaksa būs atkarīga no izstrādes apjoma. Pēc personāla nokomplektēšanas uzņēmums sola nodrošināt transportu nokļūšanai no un uz darbu, atkarībā no dzīvesvietām sagatavojot autobusa kustības maršrutu.

Izejvielas plānots iegūt sadarbībā ar VAS “Latvijas valsts meži”, kā arī vietējiem uzņēmumiem, kas darbojas mežizstrādes nozarē. Galvenais materiāls kamīnmalkai ir bērzs, taču plānots attīstīt arī alkšņu malkas ražošanu.

Pašlaik objektā aktīvi notiek ražotnes būvniecības darbi, kurus plānots pabeigt līdz novembra sākumam.

“Firmas.lv” dati liecina, ka “Daugavpils Wood” dibināts pērn. Uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir bijušais partiju “Jaunais laiks” un “Reformu partija” valdes loceklis, Saeimas deputāts Klāvs Olšteins.