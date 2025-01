Elektrības kaste nolika uz ietves. Vai tad par gājējiem neviens nedomā? Skaidro Rīgas dome Krista Draveniece

Foto: X/mariskalejs

Ieteikt







Sadales tīkls nolicis elektrības kasti uz ietves, atstājot gājējiem 65cm. Uzrakstīju, lai pārvieto savu gājējiem traucējošo kasti. “Sadales tikls atbildēja, ka neko nedarīs, jo papīros viss kārtībā: saskaņots būvvaldē u.c. komunikāciju turētājiem. Kā panākt kastes pārvietošanu?” sociālajos tīklos jautā Māris.

Reklāma Reklāma

Sadales tīkls nolicis elektrības kadti uz ietves, atstājot gājējiem 65cm. Uzrakstīju, lai pārvieto savu gājējiem traucējošo kasti. @Sadalestikls atbildēja, ka neko nedarīs, jo papīros viss kārtībā: saskaņots būvvaldē u.c. komunikāciju turētājiem. Kā panākt kastes pārvietošanu? pic.twitter.com/Cg3SFBIuea — Māris Kalējs (@mariskalejs) January 18, 2025

Komentētāji jautā, vai Rīgas Domes būvvalde vispār apsekojusi šo vietu, dalās pieredzē par citām līdzīgām nejēdzībām, kā arī sniedz padomus, kā rīkoties.

@EdvardsRatnieks kāds no būvvaldes to vietu apmeklēja pirms saskaņoja?! — Kārlis Kantsons (@kanto666) January 18, 2025

Te arī, vvz kā un kurš saskaņo projektu, ja var gājēju ietvi atstāt 2.5 pēdas (no jaunā staba).

Tjip @VAS_LDz projekts, bet kā var @RigasDome neiebilst?@JanisMeirans tāda ir arī @Sat_Min pozīcija, ka gājējus var ignorēt?https://t.co/8RBZvkZnxI — karlito (@karliks) January 18, 2025

Te arī, vvz kā un kurš saskaņo projektu, ja var gājēju ietvi atstāt 2.5 pēdas (no jaunā staba).

Tjip @VAS_LDz projekts, bet kā var @RigasDome neiebilst?@JanisMeirans tāda ir arī @Sat_Min pozīcija, ka gājējus var ignorēt?https://t.co/8RBZvkZnxI — karlito (@karliks) January 18, 2025

Labāks jautājums- kapēc cilvēkam kam tā kaste sadala elektrību nepietika prāta atļaut to likt pie sētas… zeme blakus ietvei ir… — Austris Sarma (@SorryFerrari) January 18, 2025

LA.LV sazinājās ar Rīgas domi, lai noskaidrotu situāciju un pareizāko variantu, kā rīkoties šajā situācijā.

“Elektrības uzskaites sadalne ir novietota atbilstoši 2024. gada 4. janvārī apstiprinātajam būvprojektam, kurš izstrādāts atbilstoši izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un normatīvajām prasībām. AS Sadales tīkls 2023.gada 22. septembrī izsniedza tehniskos noteikumus, kuri paredz, ka jaunā sadalne jāizvieto pie zemes gabala robežas ar brīvu piekļuvi AS “Sadales tīkls” darbiniekiem.

Čiekurkalna 2. šķērslīnijā jaunā sadalne novietota, ievērojot Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 ,,Inženiertīklu izvietojums” un AS “Sadales tīkls” noteikto, un atrodas 0,2 m no sarkanās līnijas, jo elektrības komunikācijas aizņem pirmo tuvāko zonu pie sarkanās līnijas. AS “Sadales tīkls” ir izskatījis un saskaņojis šo risinājumu.

Līdz ar to sadalne novietota uz pašvaldības zemes pie privātpersonas nekustamā īpašuma robežas un tā novietota atbilstoši izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Jāatzīmē, ka Čiekurkalna ielu rajons vēsturiski ir šaurs un diemžēl ierobežotas zemesgabala platības, esošā žoga, apstādījumu un pazemes inženierkomunikāciju dēļ nebija iespējams optimāli izvietot sadalni, neskarot gājēju ietvi,” skaidro Tatjana Smirnova, Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore.