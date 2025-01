Foto: Ekrānuzņēmums “Facebook”/Rīgas Centra attīstības biedrība

800 eiro par vienu kāju balstu! Kāpēc riteņbraucēju ērtības izmaksā tik dārgi? Skaidro Rīgas dome







Rīdzinieki un galvaspilsētas viesi, iespējams, būs jau pamanījuši, ka Rīgā tiek papildināti veloinfrastruktūras aprīkojumi, uzstādot jaunus kāju balstus pie veloceļiem. Tie tiek uzstādīti vietās, kur velosipēdisti bieži apstājas: pie luksoforiem vai intensīvas satiksmes zonās – dzelzceļa pārbrauktuvēs un krustojumos. Kā LA.LV novēroja sociālajos tīklos, cilvēki, kuri pārvietojas ikdienā ar riteņiem, atzinīgi novērtējuši šos balstus, bet viens tāds balsts neizmaksā lēti.

Kāds iedzīvotājs “X” raksta: “Rīgā pie krustojumiem tiek uzstādīti kāju balsti velobraucējiem. Neņemos apgalvot, cik tie ir vajadzīgi vai nē. Manuprāt, jau nu pilnīgi nevajadzīgi. Bet… kā domājat…cik maksā viens tāds balsts? 50eur? 100eur? Nē, taču! 800eur. Un ir plānots vēl un vēl tos uzstādīt.”

Nu….nerūsējošais tērauds nav dikti lēts, tomēr €800/gab, un nav jau viens tāds…vairumā tak ražoja..

Vispār es kādreiz gribētu redzēt kādu tāmi šitiem ražojumiem🤔 — Aiva (@Fio777) January 14, 2025

Sazinājāmies ar Rīgas domes pārstāvjiem, lai viestu skaidrību, vai tiešām sociālajos tīklos publicētā informācija par balstu cenām ir patiesa.

Lelde Rudzika, Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, stāsta, ka “kāju balsti ir nozīmīgi pilsētvides labiekārtojuma elementi, kuri padara piestāšanu pie krustojuma ar velosipēdu ērtāku un drošāku. Tie ir paredzēti, lai velosipēdists varētu atstutēt kāju, nenokāpjot no velosipēda un nezaudējot līdzsvaru, kamēr gaida, piemēram, pie sarkanās gaismas. Tostarp, tie uzlabo velobraucēja komfortu – katru reizi apstājoties nav jānokāpj no velosipēda, var piestāt pie kāju balsta un atspiesties vai pieturēties ar roku. Tāpat tie uzlabo velosatiksmes plūsmu, velosipēdisti jau ir gatavi sākt mīties uzreiz, kā iespējams, nav jāceļ kāja un jāsāk no stāvus stāvokļa uzsākt gaitu.”

LA.LV tiek apstiprināts, ka viens balsts vidēji tiešām izmaksā ap 800 eiro. “Šajā summā iekļauta gan projektēšana, gan izgatavošana, gan uzstādīšana.

Pirmais kāju balsts Rīgā tika uzstādīts 2014. gadā, ko rīdziniekiem un pilsētas viesiem uzdāvināja “Latvijas Riteņbraucēju apvienība”. Kopējais kāju balstu skaits Rīgā ir apmēram 45. Esošie kāju balsti ir izvietoti veloceļā “Imanta – Daugavgrīva”, kā arī veloinfrastruktūras objektos ap Centrāltirgu – 11. novembra krastmalā, 13. janvāra ielā, Ģenerāļa Radziņa krastmalā, Lastādijas ielā, Emīlijas Benjamiņas ielā un citur,” informē Rīgas dome.

Lūk, cilvēku viedokļi par balstu cenām!

nesaprotu, kāpēc tik lēti??? tur vajadzēja kādus 8000 eiro par vienu balstu! — Elita Veidemane 🇱🇻❤🇵🇱 💙💛Слава Україні! (@elitaveidemane) January 14, 2025

800 eiro par to, lai vienā konkrētā vietā velosipēdistam nav jānokāpj no velosipēda vai jāpiedzīvo cits neizturams diskomforts. — Salvis Lapiņš 🇺🇦 🇦🇷 (@SalvisLapins) January 14, 2025

Nu tā taču velo-infras attīstība RD stilā. Redzēju pirms laika @otucis tieši šo aizstāvēja un pamatoja kā ļoti vajadzīgu elementu. Jo īstus veloceļus būvēt ir grūti un sarežģīti, tur iepirkumi gadiem noris, kas gan nenozīmē ka kaut kas tiek atlikts, vienkārši ilgāk jāuzgaida🤷 — Vjačeslavs Vasiļevskis (@VVasilevskis) January 15, 2025

Tā nu ir lieta, bez kuras nu nekādi nevar iztikt. Ko vēl tādu ģeniālu varētu izdomāt, par ko visiem nodokļu maksātājiem būtu jāsamaksā, lai dažiem būtu ērtāk? — Harijs Leitholds (@HLeitholds) January 14, 2025

Ja ar visu uzstādīšanu,ir ok! — Duksis (@Duksis6) January 14, 2025

10 balsti 8000. Latvijai tas ir aizdomīgi lēti. — Edgars Pumpurs (@EdPumpurs) January 14, 2025

