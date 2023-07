Dānijā ir apmēram divsimt tūkstošu vasarnīcu. Lielākā daļa – jūras vai fjordu piekrastēs. Taču tās celtas laikā, kad vasarnieku ikdienas vajadzības neietvēra obligātu nepieciešamību pēc veļas mašīnas vai veļas žāvētāja, kur nu vēl pēc siltumsūkņa vai elektroauto. Foto: Ron Zmiri/SHUTTERSTOCK

Elektroauto vajadzības diktē atpūtnieku ērtības Dānijā; īrnieki pieprasa lādēšanas iespējas







Daina Šulca, “Tepat, Eiropā”, AS “Latvijas Mediji”

Dānijas viesnīcu un brīvdienu māju īpašnieki pauž viedokli, ka tagad viesiem, veicot rezervāciju, viens no izvēles kritērijiem ir elektromobiļa uzlādes stacija. Šī prasība jau kļuvusi tikpat pašsaprotama kā vajadzība pēc interneta.

Dāņi lēš, ka ilgtermiņā tas varētu kļūt par rādītāju viesmīlības kvalitātei un tūrisma attīstībai viņu zemē. Ar divām uzlādes stacijām vienā viesnīcas autostāvvietā jau tagad ir par maz. Tūrisma nozares pārstāvji norāda, ka tās tiek ierīkotas pārāk lēni.

Viņi ir nobažījušies – ja tuvumā nebūs pietiekamas iespējas automašīnu uzlādei, tas ietekmēs tūristu skaitu, daudzi par savu galamērķi vairs neizvēlēsies Dāniju.

Nepieciešamas lielākas jaudas

Dānijā ir apmēram divsimt tūkstošu vasarnīcu. Lielākā daļa – jūras vai fjordu piekrastēs, kur tās atrodas jau vairāk nekā 50 gadus. Brīvdienu mājas dāņi izmanto ne tikai atvaļinājumos un nedēļas nogalēs, bet arī tūristu un atpūtnieku izmitināšanai.

Nelielās, lielākoties vienstāva koka brīvdienu mājas izkaisītas lēzenajā ainavā, grupās vai pa vienai. Tādas tās ir raksturīgas Dānijai un iedzīvotāju dzīves stilam. Šīs mājas ir sasniedzamas galvenokārt tikai ar privātām automašīnām, jo atrodas vairākus desmitus kilometru no lielajām pilsētām un automaģistrālēm.

Laikā, kad vasarnīcas tika celtas un ierīkotas, daudzās nebija ne veļas mašīnu un žāvētāju, ne vannu vai siltumsūkņu. Līdz ar to elektrotīkls, kas pirms 70 gadiem ticis izbūvēts atbilstoši tā laika Dānijas vasarnieku vajadzībām, pašlaik ir neglābjami novecojis.

Tagad siltā laikā viens cilvēks vasarnīcā vidēji patērē 2,5 kWh elektroenerģijas dienā, ģimene nedēļas laikā – 105 kWh un elektromobiļa uzlāde, nobraucot 400 km, patērē 75 kWh. Brīvdienu mājas laika gaitā tikušas modernizētas. Ar SPA, peldbaseinu un aukstākā laikā elektroenerģijas patēriņš ir krietni lielāks. Atpūtas zonās elektrība ir galvenais enerģijas un siltuma avots.

Elektromobiļu skaits aug

Tas, ka pašreizējā brīvdienu māju elektroinfrastruktūra vairs nevar kvalitatīvi apkalpot elektromobiļu īpašnieku vajadzības, tomēr ir viens no dominējošajiem problēmas aspektiem. To uzlādei enerģijas patēriņš vienā brīvdienu mājā palielinās aptuveni par 75 procentiem un rada nopietnu spiedienu uz ekspluatācijā esošo kabeļu tīklu. Daudzās vasarnīcās elektromobiļu un hibrīda auto uzlāde kļūst pat bīstama, jo to elektroinstalācija nav radīta tik jaudīgai strāvas padevei.

Pašlaik elektromobiļu skaits Dānijā tuvojas 113 tūkstošiem. Vēl pirms gada to bija gandrīz divas reizes mazāk: 66 600. Vēl jārēķinās ar 105 tūkstošiem hibrīda automobiļu. Abu šo veidu auto kopā veido 7,7 procentus no visām reģistrētajām automašīnām valstī. Turklāt šie skaitļi attiecas tikai uz iedzīvotāju pārvietošanos valsts iekšienē. Jāņem vērā, ka arī tūristi no ārzemēm ierodas aizvien lielākā skaitā, izmantojot tieši elektromobiļus. Piemēram, vācieši, kas kā ceļojuma un atpūtas galamērķi nereti izvēlas Dāniju, ir apņēmušies jau drīzā laikā audzēt elektrisko automašīnu skaitu līdz pat desmit miljoniem, un jau tagad viņu rīcībā ir vairāk nekā miljons šādu auto. Arī Norvēģijā gandrīz katra piektā automašīna ir elektromobilis. Līdzīga aina ir uz Zviedrijas un Nīderlandes ceļiem.

Modernizācija – pagaidām lēna

Rodas jautājums – cik droša ir ceļošana ar elektromobili? Gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem ceļošana brīvdienu sezonā vai uzturoties vasarnīcās var kļūt par zināmu izaicinājumu, ko dāņi jau ir apzinājuši un meklē pēc iespējas efektīvākus risinājumus. Jau apzināts, ka elektrotīkla modernizācija prasītu miljoniem eiro ieguldījumu.

Tūrisma nozare, lai izmaiņas notiktu straujāk, rosina aktivizēt palīdzību ātrākai elektrotīkla paplašināšanai valsts politikas līmenī. Lai piesaistītu vairāk naudas tīkla modernizēšanai, Dānijas parlaments ir nolēmis ļaut elektroenerģijas uzņēmumiem iekasēt no patērētājiem zaļo piemaksu, taču šis lēmums vēl nav stājies spēkā.

Tikmēr atsevišķās vietās modernizācija jau ir uzsākta. Tāda ir, piemēram, Sondbjergas pludmale – lēzena jūras daļa pie Limfjorda, kas ir aizsargājama un gleznaina teritorija ar atklātām ūdenstilpēm un stāviem krastiem, mitrām niedru pļavām un daudzveidīgu augu valsti. Limfjords ar plašu ūdensceļu tīklu savieno upes un ezerus un stiepjas Jitlandes pussalā, atdalot Ziemeļjitlandi no pārējās pussalas. Šajā reģionā ir iesākta elektroapgādes kabeļu nomaiņa, lai būtu iespējams palielināt to slodzi sešas līdz astoņas reizes.