Elektroniskā karadarbība nu arī transatlantiskajā telpā – GPS traucējums liedz lidmašīnai pacelties vajadzīgajā augstumā Ieteikt







Ik pa laikam informatīvajā telpā parādās ziņas, ka tiek slāpēti GPS signāli – tas ir fiksēts ne tikai Ukrainā un virs Baltijas jūras, Polijas reģionā – šeit bijušas problēmas lidaparātiem. Taču nu atklātībā nācis fakts, ka traucēts pirmais reiss starptautiskajā gaisa telpā, tā TV24 raidījumam “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norādīja Normunds Adamovičs, bijušais Zemessardzes štāba virsnieks, rezerves komandkapteinis.

Reklāma Reklāma

Tika traucēts reiss no Spānijas Madridē uz Kanādu Toronto – tas nevarēja pacelties vajadzīgajā augstumā, jo tam traucēja dažādi GPS signāli, kas ietekmē citus lidaparātus lielā augstumā. Šis ir viens no veidiem, kā traucēt ārēji reisus – līdz ar to pirmais elektroniskās karadarbības gadījums transatlantiskajā reisā.

Informācijas avots gan nemin, no kurienes šie traucējumi nākuši, bet līdz šim to darījusi Krievija, attiecīgi tā tas varētu bijis arī šoreiz, tā Adamaovičs.