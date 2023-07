Vairāk nekā 17 tūkstoši dejotāju izdejo lielkoncertu “Mūžīgais dzinējs” Foto: Mareks Gaļinovskis/ FotoManLV

Enerģijas tev netrūks un pat paliks pāri. Horoskopi no 24. līdz 30.jūlijam Ieteikt







Auns

Nedēļa gaidāma mierīga un patīkama. Brīvajā laikā zvaigznes iesaka vairāk pievērsties savām privātajām lietām. Un šajā nedēļā nebūs tādu lietu, ko viedais Auns nevarēs atrisināt. Nevajag baidīties pieņemt arī piedāvājumus, kas noteikti izskanēs šajā nedēļā. Trešdien un ceturtdien var gan nākties nedaudz pacīnīties ar savu slinkumu – ja to izdosies uzvarēt, arī daži sapņi kļūs reāli.

Vērsis

Var izmēģināt spēkus jaunās lietās, nevajag baidīties riskēt. Finanšu jautājums zvaigznes šonedēļ iesaka būt piesardzīgam. Ja vien nav lielas nepieciešamības, dārgus pirkumus vajadzētu atlikt uz citu nedēļu. Nedēļas vidū lielās kompānijās un pat svešu cilvēku vidū tu jutīsies kā zivs ūdenī – izmanto savu šarmu un pakāpies pa karjeras kāpnēm.

Dvīņi

Nedēļas sākumā var notikt kaut kas tāds, ko tu nu nekādi nebūsi gaidījis. Turklāt tevi nepametīs sajūta, ka citi tevi nesaprot. Vai tas atbilst patiesībai? Diez vai! Drīzā tu esi tas, kurš nevēlas iedziļināties citu cilvēku vajadzībās. Nedēļas beigās tu beidzot saņemsi atbildi uz kādu jautājumu, kas tev ir ļoti svarīgs. Sestdien un svētdien pēc iespējas vairāk uzmanības jāpievērš savam partnerim – nekādā ziņā nepamet viņu novārtā!

Vēzis

Šī nedēļa būs darbīga un efektīva, bet ar nosacījumu, ka tu zini virzienu, kurp vēlies doties. Ja tu lidinies mākoņos un vēl pat nezini, ko tu vēlies darīt, nekas diži liels tavā dzīvē arī nenotiks. Trešdien un ceturtdien vēlams laiku pavadīt kopā ar saviem tuviniekiem – tas tevi emocionāli uzlādēs. Nedēļas beigās gaidāma kāda ļoti nozīmīga tikšanās, iespējas, tā būs ļoti svarīga darba jautājumos.

Lauva

Enerģijas tev netrūks un pa paliks pāri. Taču, ja par daudz enerģijas un par maz ideju, kur to likt, var sanākt nepatikšanas. Tāpēc tavs svarīgākais uzdevums ir izdomāt, ko tu vēlies sasniegt un vēlams arī zināt plānu – kā to darīsi. Astrologi sola, ka tieši šajā nedēļā tu vari satikt savu otro pusīti, ja līdz šim tev nebija izdevies šo cilvēku satikt.

Jaunava

Tava spēja pārliecināt citus dažādos jautājumos būs apbrīnojama, tāpēc noteikti vajadzētu to izmantot sev par labu. Iespējams, ka šonedēļ tevi gaida arī paaugstinājums amatā vai algas pielikums. Taču zvaigznes tevi brīdina, lai nerīkojies vienatnē, īpaši tajos jautājumos, kur tev nav pietiekošas pieredzes – komandas darbs ir tas, kas ļaus tev sasniegt virsotnes. Nedēļas nogalē tu ļausies sentimentālām atmiņām un ļaujies, jo tas ir tieši tas, kas tev nepieciešams, lai uzlādētu sevi emocionāli.

Svari

Šo nedēļu vēlams pavadīt aktīvi, un labi zināt, ko un kā tu vēlies sasniegt. Astrologi sola, ka tā būs pozitīva savu mērķu sasniegšanai, taču absolūti lieki iztērēta, ja tu “nedarīsi neko”. Tāpēc neesi tas, kurš nedara neko! Nedēļas vidū var gadīties kāds strīds, kurā būs iesaistīts kāds tavs labs draugs, un, lai arī tev būs grūti viņam piekāpties, zvaigznes tomēr iesaka darīt tieši tā – nav vērts zaudēt labu draugu vienas ķildas dēļ, vai ne?

Skorpions

Šajā nedēļā apstākļi sakritīs tā, ka tu nokļūsi pašā uzmanības centrā. Vai tev tas patiks? Protams! Kad gan tev nav paticis būt uzmanības centrā? Tu gūsi baudu no komunikācijas ar cilvēkiem, ar kuriem būsi iepazinies salīdzinoši nesen. Nedēļas nogalē gan vairāk jāpadomā pašam par savām vajadzībām, un noteikti arī par savu ģimeni. Neesi egoists!

Strēlnieks

Šajā nedēļā, visticamāk, tev nāksies cīnīties ar baumām. Un, lai arī tas nekad nav bijis patīkami, pacenties no šīs situācijas gūt sev labumu – mācies no savām kļūdām. Kopumā šīs nedēļas astroloģiskā prognoze gaidāma pozitīva. Tev būs arī daudz jaunu ideju, kuras, tiesa, pagaidām tu nezini, kā realizēt. Taču pieraksti noteikti tās blociņā un tām atradīsies gan īstais laiks, gan vieta.

Mežāzis

Nedēļas sākums gaidāms veiksmīgs, bet sākot no piektdienas pie tava dzīves horizonta savilksies mazliet drūmāki mākoņi. Nav izslēgts, ka pats gan pie tā visa arī būsi vainīgs. Ja pratīsi atzīt savas kļūdas un vēl tās labot – beigu beigās būsi tikai ieguvējs. Bet tev, kā zināms, piemīt ietiepība, un šajā gadījumā tā tevi var tikai iegāzt.

Ūdensvīrs

Astrologi iesaka tev šajā nedēļā padomāt vairāk par atpūtu. Tu esi nopelnījis brīvās dienas! Bet, ja neizdodas tikt atvaļinājumā, jāmēģina vismaz nepārstrādāties un nepārdegt. Nebaidies dažus savus darbus uzticēt saviem kolēģiem. Tev uzstājīgāk jāiemācās cīnīties par savām tiesībām!

Zivis

Nedēļa būs labvēlīga tam, lai sasniegtu vai vismaz censtos sasniegt savus mērķus. Jācenšas turēt līdzsvarā savas fiziskās un emocionālās rezerves – tas tev palīdzēs ceļā uz to. Veiksme šajā nedēļā lielā mērā ir atkarīga no tā, cik ļoti veiksmīgi tu spēsi sadarboties ar citiem cilvēkiem un cik ļoti tu viņiem uzticies, jo bez uzticības nenotiks nekas. Otrajā nedēļas pusē iespējami kādi negaidīti notikumi, kas no tevis prasīs 100% uzmanības.