EP vēlēšanas noritējušas mierīgi. Risinātas vien tehniskas ķibeles Ieteikt







Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas aizvadītas bez būtiskiem starpgadījumiem, aģentūrai LETA sacīja Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) priekšsēdētāja Kristīne Saulīte.

Reklāma Reklāma

Viņa norādīja, ka dažviet problēmas bija ar pasu un eID karšu jeb personas apliecību skenēšanu, bet tās tikušas atrisinātas. Vēlēšanu iecirkņu darbinieki iepriekš instruēti, ka līdz ar personas dokumenta skenēšanu tik pat svarīgi ir pārliecināties par to, ka dokuments atbilst tā uzrādītājam.

Attiecībā uz problēmām ar CVK mājaslapu vēlēšanu komisija nākotnē vērtēs iespējamos risinājumus šādu problēmu novēršanai, atzīmēja Saulīte.

Par gadījumu Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā, kuru balsotājai izsniegta neapzīmogota aploksne, Saulīte pastāstīja, ka situācijas skaidrošanā iesaistīti arī atbildīgie dienesti.

Ja izrādītos, ka šajā iecirknī vēlēšanu urnā iemestas aploksnes bez zīmoga, tas tiktu vērtēts vēlēšanu komisijas sēdē, skaidroja Saulīte. Ja tas tiktu atzīts par neuzmanību, nevis ļaunprātību, CVK lemtu par attiecīgās balss vai balsu ieskaitīšanu.

Kā ziņots, CVK konstatējusi atsevišķu gadījumu Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā saistībā ar vēlēšanu aploksnes izsniegšanu bez zīmoga, aģentūru LETA iepriekš informēja CVK, komentējot tviterī publiskoto informāciju no kādas vēlētājās, kura iecirknī saņēma neapzīmogotu aploksni.

CVK nodeva ziņu Rīgas vēlēšanu komisijai, kura aizbrauca uz minēto iecirkni un ziņoja, ka nav konstatēts, ka tiek izmantotas aploksnes bez zīmogiem.

Kā ziņots, EP vēlēšanās nobalsojuši vismaz 519 046 vēlētāji jeb 33,68% no kopējā balsstiesīgo iedzīvotāju skaita, liecina CVK apkopotie dati. Šāda aktivitāte bijusi, apkopojot rezultātus par 963 no 999 vēlēšanu iecirkņiem. Vēlētāju aktivitāte vēl nav apkopota daļā no ārvalstu vēlēšanu iecirkņiem. Amerikā un Lielbritānijā balsošana vēl turpinās.

EP vēlēšanās šogad varēja piedalīties kopumā 1,541 miljons Latvijas iedzīvotāju.