Ērmotākie veikali pasaulē

Ienākot lielveikalā, bieži vien mēs sastopamies ar diezgan vienveidīgu vidi – kaut tīrus un kārtīgus, tomēr vairumā gadījumu, apkārt manīsim salīdzinoši standartizētus veikalus… Pārdevēju lielākais izaicinājums šādā interjerā ir radīt pēc iespējas mājīgāku un klusāku vidi, kas patiks it visiem.

Tomēr, šoreiz mēsaplūkosim pilnīgi citādus veikalus. To piedāvātā produkcija, interjers un varbūt pat pati izcelsme ir patiesi īpatnēja, un parastam apmeklētājam tas liks vien nogrozīt galvu… Pienācis laiks iepazīt pašus dīvainākos veikalus pasaulē!

Peldošie tirgus laukumiņi Austrumāzijā

Indonēzijai, Vjetnamai un Taizemei ir vairāki slaveni tirgus laukumi. Piemēram, Muara Kuin tirgus Dienvidkalimantānas salā pavisam noteikti neatbilstu apzīmējumam parasts. Proti, tirdzniecība Muara Kuin tirdziņā notiek ūdenī! Tirgotāji brauc ar laivām, un turpat arī reklamē un piedāvā savas preces klientiem! No malas tas noteikti izskatās pēc ļoti neērta tirgošanās veida, bet vietējie pie tā ir pieraduši. Viņi šādi tirgojas jau gadu desmitiem. Turklāt, tas ir arī daudz drošāk, jo izvairīties no zādzībām uz ūdens ir krietni vieglāk.

Septiņustāvu seksa veikals

Japāna nereti tiek dēvēta par valsti ar ļoti īpatnēju kultūru un attieksmi pret seksu. Daudzipavisam ikdienišķipriekšmeti, kas mūsu zemēs paliktu parasti, Japānā tiek izteikti seksualizēti… Taču, vienu gan nevar noliegt – japāņu pāri ir cieši apņēmušies sasniegt savu mērķi – panākt dažādību mīlēšanās akta laikā. M seksa veikals, kas atrodas Japānā,to pierāda! Nekur citur pasaulē jūs neatradīsiet septiņu stāvu veikalu, kas veltīts vienīgi pieaugušo mīlas priekiem un fantāzijām!

Ja jūs brīnāties, kā japāņi var aizņemt tik plašas telpas tik daudzos stāvos, mums ir paskaidrojums. Vispirms, pirmie trīs stāvi ir veltīti DVD filmām un kino pieaugušajiem. Ceturtajā stāvā atrodas dažādi tērpi mīlas rotaļām, piektajā – sieviešu apakšveļa, bet sestajāun septītajā – pātagas, virves un citi maņas kairinoši priekšmeti. Ir dīvaini patto iedomāties – lielveikaliem Latvijā ir tikai divi, reizēm trīs, varbūt četri stāvi. Bet Japānā tie ir septiņi, un visi veltīti vien seksam…

Woodo tirgus Āfrikas sirdī

Togo noteikti nav pati populārākā Āfrikasvalsts. Gan kultūras, gan izmēra un iedzīvotāju skaita ziņā šī valsts mūs īpaši nepārsteigtu, taču šeit vietā būtu teikt: “Nespriediet par grāmatu pēc tās vāka!” Togo var atrast, iespējams, visšausminošāko tirdzniecības vietu uz Zemes – Lomes Woodo tirgu. Ja vārds Woodo jums pagaidām neko neizsaka, iedomājieties dažādus īpatnējus rituālus un ļaudis, kas mūsdienu pasaulē vēl piekopj tumšas burvestības… Iespējams, labāk pat būtu to dēvēt par Āfrikas melnās maģijas tirgu…

Dažādas savādas preces: pērtiķu galvas, klaburčūsku daļas, putnu pēdas un vēl daudzas citas pieejamas ik dienas, atvērtos tirgus laukumos Togo vietējiem iedzīvotājiem!

Līgavu veikals Bulgārijā

Cilvēku tirdzniecība ir ļoti smags noziegums, par to nav šaubu. Bet kā reaģēt, ja cilvēks pats vēlas sevi tirgot? Ar šādu situāciju saskaras teju visi viesi, kas ierodasMogilas vai Staras Zagoras (Stara Zagora) pilsētās Bulgārijā, vienā konkrētā gada dienā. Ir daudz romu izcelsmes sieviešu, kas dažādos veidos seviizdekorē, sasmaržina un skaisti sapucē, lai tikai tiktu nopirktas…

Bet, pretēji tam, kā tas varētu šķist, šīs sievietes sevi netirgo ķermenisko baudu un izpriecu dēļ, bet gan, lai dotu ģimenes pavarda sajūtu! Šīs sievietes vēlas pārdot ģimenes siltumu, pretī par to saņemot atlīdzību. Katrs no mums vēlas nopelnīt, bet vai sava ķermeņa iemainīšanapret naudu tiešām būs tas piemērotākais veids?

Kā nopirkt līgavu? Piedāvājiet visaugstāko cenu un izvēlēties to, kura jums šķiet tīkamākā. Bagāts un glītsromu izcelsmes vai ārzemju kavalierisšeit būs pat ļoti vēlams pircējs!Daudzi cilvēki šo tradīciju dēvēs par necilvēcīgu un amorālu, bet, kad cilvēks sevi izvēlas pārdot brīvprātīgi, mums atliek vien nobrīnīties…

Stila ikonas konteineros

Modes namivienmēr atradīs ko tādu, ar ko mūs pārsteigt. Vai nu tas ir nedaudz traks tērpu dizains, pirmajā acu uzmetienā neizprotamas tēlu un krāsu kombinācijas, vai reklāma, kas neatstāj vienaldzīgu – jāatzīst, panākumi modes industrijā jūs noteikti izcels no pūļa! Tieši to mēģina darīt Šveices uzņēmums Freitag, kurš ir uzbūvējis pasaulē augstāko celtni, būvētu no kuģu konteineriem, un šeit pārdod savas preces.

Pirmie jeb divi apakšējie stāvi Cīrihes celtnē ir paredzēti tirdzniecībai, bet jo augstāk mēs ceļamies, jo vairāk brīvas telpas tur ir, un pašā augšējā stāvā ir iekārtota patīkama apskates vieta.

Taksidermijas paradīze Parīzē

Deyrolle, tā sauc taksidermijas (dzīvnieku izbāzeņu) paradīzi slavenajā mīlestības pilsētā. Kā apgalvo paši veikalnieki, Deyrollesavas durvis apmeklētājiem atvēra 1831. gadā, kad entomologs Emīls Deirols(Emil Deyrolle)nolēma atvērt veikalu un pārdot retus, pašradītus eksponātus. Darbošanās strauji uzņēma apgriezienus, un pēc gandrīz diviem gadsimtiem šis zīmols jau ir labi zināms kolekcionāru un taksidermijas amatieru vidū.

Šeit jūs varēsiet atrast daudzkrāsainus tauriņus, retus un īpatnējus kukaiņus – posmkājus, jūras faunas pārstāvjus, briežus, putnus un simtiem, ja ne tūkstošiem, citus augstas kvalitātes eksponātus. Vai jūs aizdomājāties par cenām? Spektrs ir ļoti plašs. Neliels tauriņa paraugs izmaksās no pāris līdz vairākiem desmitiem eiro, bet par kādu lielāku eksponātu būs jānoliek pat vairāki tūkstoši!

Pasaku stūrītis Londonā

Ja jums patika pasaku stāsts “Alise Brīnumzemē”, tad pavisam noteikti patiks arī veikaliņš “Alise Aizspogulijā”. Šeit atradīsiet ne tikai pašus pirmos, oriģinālos grāmatu izdevumus, ierāmētas pasaku tēlu ilustrācijas un citu literatūru, bet arī cepures, šaha figūras un daudzus interesantus priekšmetus, kas atbilstLuija Kerola(Lewis Carroll)laika vēsturei. Re kā, kādam izdevies atvērt tik veiksmīgu veikaliņu, kura tematika atbilst tikai vienai pasakai un tās varoņiem…