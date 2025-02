Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis trešdien vienojušās par jaunu sankciju kārtu pret Krieviju, paziņojuši diplomāti.

Sankcijas, kas ietver aizliegumu importēt Krievijas alumīniju, tiks oficiāli pieņemtas ES valstu ārlietu ministru sanāksmē pirmdien, kad apritēs trīs gadi kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā.

Šī būs 16.ES sankciju kārta pret Krieviju, kas cita starpā būs vērsta arī pret Krievijas “ēnu floti”, kas tiek izmantota, lai apietu Rietumu noteiktos ierobežojumus Krievijas naftas tirdzniecībai. Sankcijas tiks piemērotas vēl 73 “ēnu flotes” kuģiem.

ES arī nolēmusi atslēgt vēl 13 Krievijas bankas no starptautiskās maksājumu sistēmas SWIFT un aizliegt vēl astoņiem Krievijas medijiem raidīt Eiropā.

Arī Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže (JV) tviterī informē, ka ES vēstnieku līmenī ir vienošanās par jaunu sankciju paketi Krievijai un Baltkrievijai. To nākamnedēļ apstiprinās ārlietu ministri.

Braže skaidro, ka jaunajā sankciju kārtā ir ierobežojumi Krievijas enerģētikas eksportam, kaujas laukā izmantojamām precēm, bankām, medijiem, kā arī izņēmumu izbeigšana.

Savukārt Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) tviterī vēsta, ka, ieviešot jaunus importa un eksporta aizliegumus un turpinot vērsties pret Krievijas ēnu floti, ES turpina izdarīt maksimālu spiedienu šajā izšķirošajā posmā. “Latvija ļoti smagi strādāja, lai to panāktu,” pauž Siliņa.

I welcome the agreement on our 16th package of sanctions.

The EU is clamping down even harder on circumvention by targeting more vessels in Putin’s shadow fleet and imposing new import and export bans.

We are committed to keep up the pressure on the Kremlin.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 19, 2025