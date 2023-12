7. oktobra teroraktā “Hamās” par ķīlnieci sagrāba arī tobrīd 8 gadus veco Emīliju Hendu. Emīlija tika nolaupīta naktī, Kibucā, iebrukuma laikā. 50 dienu gūsta laikā viņai apritēja devītā dzimšanas diena. Viņas ar draudzeni Hilu (13) tika nolaupītas reizē, taču par laimi nu abas ir atbrīvotas, raksta izdevums Metro.

Emīlijas tēvs Toms Hends (63) stāsta, ka darīs visu, kas nepieciešams, lai atjaunotu meitas drošības un labklājības sajūtu pēc pārdzīvotā. Sākotnēji tika uzskatīts, ka “Hamās” Emīliju ir nogalinājuši, Hends iepriekš arī izteicās, ka ir priecīgs, ka meita ir mirusi, nevis pārdzīvoja šausmas, kuras ar viņu var pastrādāt “Hamās”.

Pašlaik meiteni novērtē bērnu traumu speciālisti slimnīcā netālu no Telavivas, un viņai ir noteikts medikamentu kurss, lai uzlabotu nervu sistēmu.

Hends nu arī pastāstījis, kam viņa meita gājusi cauri, – viņa netika turēta tuneļos zem Gazas, kā gaidīts, bet gan “Hamās” lika viņai bēgt no Izraēlas armijas no mājas uz māju. Gūstekņus tika nepārtraukti pārvietoja, dažreiz apšaudīja, lai viņi būtu vienu soli priekšā Izraēlas armijai.

“Viņa bija pilnīgās pārbailēs — astoņus gadus vecs bērns kara zonas vidū, svešinieki veda viņus no vienas uzspridzinātas mājas uz nākamo.”

The moment the 9-year-old Irish-Israeli citizen Emily Hand was reunited with her father Tom after 50 days as hostage of Hamas. pic.twitter.com/tVKbz42dBE

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 26, 2023