“Es mācījos Losandželosas vidusskolā un biju viens no retajiem baltajiem skolēniem,” Reiniks neizpratnē par sabiedrības nepatiku pret indiešu studentiem Ieteikt







Sociālo mediju platformā “X” dziedātājs Lauris Reiniks pavisam nesen, reaģējot uz žurnālistes Elitas Veidemanes ierakstu par lielo ārzemju studentu skaitu Rīgas centrā, pauda savu skaidrojumu šādai situācijai:

“Izleca Elitas tvīts. Gribēju vienu dienu jau par šo uzrakstīt. Iespējams, daudzi nemaz nezina, ka lielākā daļa šo Bolt un Wolt cilvēku šeit ir ieradušies STUDĒT. Bija vesela kampaņa, aicinot indiešus studēt Latvijā. Un jebkurš students grib piepelnīties.”

Turpinot dalīties savās pārdomās dziedātājs pauž neizpratni par to, kāpēc Latvijā sabiedrība tik ļoti nepieņem cilvēkus, kas izskatās savādāk: “Paskatoties komentārus zem mana tvīta par indiešu studentiem (kas lielākā daļa tādi ir), aizdomājos, kāpēc mani nekad tas nav satraucis, par ko daži cepās. Es zinu, kāpēc. 1996.gadā es mācījos Losandželosas vidusskolā un biju viens no retajiem baltajiem skolēniem. Visi zināja,

ka viens Eiropietis- latvietis ir skolā. Jauns balts puika. Un man nebija nekādu problēmu. Man neviens nebija mācījis kādu ienīst ādas krāsas dēļ utt. Vai nu tu esi lāga cilvēks, vai nē, un viss.

Pigmentam vispār nav nozīmes.

Un man visi bija draugi. Mācījāmies kopā, sportojām un muzicējām. Bet to nevar prasīt no cilvēkiem, kas ciemu nekad nav pametis, bet spriež par pasauli. To es saprotu.”

Jūs jaucat dažādas lietas, iebildumus pret masveida imigrāciju un rasismu

Cilvēkus nevar šķirot pēc ādas krāsas bet tas nenozīmē, ka jāuzņem Eiropā visi, kuriem iegribās. Ja cilvēks iebrauc šeit un neievēro Eiropas tradīcijas, likumus, prasa privilēģijas utt, viņam nav šeit jābūt — Artūrs Zvejsalnieks (@AZvejsalnieks) December 21, 2024

Mums te ir PILE jūrā. Ticiet man. Un tie “studenti”, kas te ir lielākoties nāk no ļoti miermīlīgām valstīm. Cik karus un nemierus ir izraisījusi Indija un Šrilanka? 😉 Nevienu. — Lauris Reiniks (@LaurisReiniks) December 21, 2024

Problēma nav krāsā, bet gan ticībā. Pieņemu, ka new white boy nevēlējās iznīcināt visus neticīgos un izveidot kalifātu. — Anna Lapiņa (@annalapina_) December 21, 2024

30 gados pasaule mazliet mainījusies, Anglijā un ne tikai indiešu narkobandas, savukārt eiropas baltā meitene Indijā drošs izvarošanas upuris. Pakistāna ISIS teroristu mītnes un eksporta valsts utt,plus viņi puse šmaucas caur visādām viesmīlības skolām,nekādi studentu daudzi nav. — Heinrihs (@Heinrih5) December 21, 2024

ASV veidojusies kā migrantu sab…to nu nevar salīdzināt ar Eiropu,kuras valstu pastāvēšana balstīta uz nacionālo neatkarību-ne jau pret pigmentāciju tās iestājas,bet gan citu kultūru,tradīciju,reliģiju dominanci,kas tiek panākta ar migrāciju,jo tā grauj šo valstu pastāvēšanu — Jolanta Kublinska (@JolantaKublins1) December 22, 2024

Cilvēks no ciema gan var aizbraukt, no galvas to izmēzt grūtāk. Traki provinciāli ir aizgūtnēm deklarēt ka kāds te pret krāsu vai toni. Nē! Te runa par mītnes zemes laužu klaju necieņu, kultūras & tradīciju nerespektēšanu, agresiju, jā pašu padarīšanu par minoritāti savā zemē.. — Guntis Rolis (@rolis_g) December 22, 2024

Lai viņi arī studē! Jā, nav visi vienādi un te studē medicīnu daudzus gadus, bet ne tagad! Kāpēc Tallinā nav šādu problēmu, jo universitātes nedzenas pēc peļņas. 1996.gads vs. 2025.gads Eiropa! Gaidīsim UK, DE līmeni? — Linda 🇱🇻🇺🇦 (@lindawelsa) December 22, 2024

Tad kādai būtu jābūt attiexmei pret rasistiem, kas uzskata, ka var ierasties labklājīgā zemē ar viltus metodēm, deklarēt naidu pret vietējiem, nerespektēt vietējo kultūru un rasistiski uzvesties pret baltajiem? Reiniks neatšķir krāsas un kultūras jēdzienus. — Latvijas Sids 🇱🇻 (@sidsloth261949) December 22, 2024

Tas ir tik pūkains piemērs, ka es pat nezinu. Nav problēma ar rasismu kā ASV, bet kultūru absolutu nesaderību. Mēs dzīvojam pēc mūsu Valsts likumiem, bet viņi pēc Islama likumiem. Jebkurā valstī. Tieši tik vienkārši. — Ingus Kunils (@kunilsingus) December 21, 2024