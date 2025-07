Foto: Scanpix/EPA/LETA

Nekādu svešvārdu un kājās bikses ar svītriņām. Putins pievēršas modei noteikumu līmenī Ieteikt







Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir parakstījis dekrētu, kas apstiprina valsts valodas politikas principus, kuros kā viens no draudiem krievu valodai minēts svešvārdu lietojums. Krievu valoda tiek pozicionēta kā “vienotās kultūras un civilizācijas kopienas” pamats tā sauktajā “krievu pasaulē”.

Reklāma Reklāma

Dekrētā īpaši uzsvērts, ka viens no riskiem valsts valodas tīrībai ir “nepamatota svešvārdu lietošana, kuriem krievu valodā ir plaši izmantoti atbilstoši analogi, kā arī tādu svešvārdu lietošana oficiālajā saziņā, kuri nav iekļauti standarta vārdnīcās”. Varas iestādes plāno aktīvi samazināt citu valodu vārdu lietojumu oficiālajos dokumentos un runā, par to plašāk raksta The Moscow Times.

Krievu valodas kā nacionālā dārguma popularizēšana

Dekrēts paredz, ka Kremlis turpinās veicināt krievu valodas kā “nacionālā dārguma” un “valstiskuma pamata” lomu. Tā tiks pozicionēta kā galvenais starpetniskās komunikācijas līdzeklis bijušajā postpadomju telpā, kā arī tās popularitāte tiks veicināta ārvalstīs.

Lai īstenotu šos mērķus, Krievijā tiks izveidota vienota mācību grāmatu sērija par Krievijas tautu valodām un to mācīšanas metodiku. Tāpat plānots pielāgot kirilicas tastatūras izkārtojumu, iekļaujot īpašus burtus no nacionālajām valodām, lai atbalstītu to lietošanu.

Jau jūnijā Krievijas Valsts dome pieņēma likumu, kura mērķis ir samazināt svešvārdu lietošanu publiskajā telpā, tostarp uz izkārtnēm, etiķetēm, reklāmās un dzīvojamo kompleksu nosaukumos. Šis likums tika raksturots kā solis “krievu valodas aizsardzībai pret pārmērīgu aizguvumu lietošanu”.

Tajā pašā mēnesī Putins aicināja “konsekventi atbrīvoties no vulgāriem un mehāniskiem ārvalstu aizguvumiem”, kas, viņaprāt, “nevis bagātina, bet piesārņo un kropļo krievu valodu”. Viņš uzsvēra, ka publiskajā telpā jāizmanto kirilicas burti, nevis “latīņu un citu simbolu haoss”.