Foto: Magnific.com

ES plāno aizliegt “atkailināšanas lietotnes” 0

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LETA
15:21, 23. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Eiropas Savienībā (ES) paredzēts aizliegt “atkailināšanas lietotnes”, izriet no Eiropas Parlamenta (EP) apstiprinātajiem Mākslīgā intelekta akta grozījumiem.

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Kā aģentūru LETA informēja EP preses sekretāre Latvijā Kristīne Liepiņa, likums aizliegs mākslīgā intelekta (MI) sistēmas, kas rada materiālus, kuros atspoguļota seksuāla vardarbība pret bērniem, vai bez piekrišanas ģenerētus intīmus materiālus jeb “atkailināšanas lietotnes”. Tas attiecas uz reālistisku identificējamas personas intīmo ķermeņa daļu attēlojumu vai nepārprotami seksuālu darbību attēlojumu bez šīs personas piekrišanas.

Pakalpojumu sniedzējiem nebūs atļauts laist šīs sistēmas ES tirgū, ja vien tām nav atbilstošu tehnisko aizsardzības pasākumu, lai novērstu šādu materiālu radīšanu. Uzņēmumiem būs laiks līdz nākamā gada 2. decembrim, lai pielāgotu savas sistēmas.

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Citas izmaiņas MI likumā ietver pārklājošos prasību atcelšanu attiecībā uz MI mašīnbūves produktos, nosakot, ka tiem ir jāatbilst tikai nozares drošības prasībām, vienlaikus nodrošinot līdzvērtīgu drošības līmeni. Tāpat grozījumi nosaka skaidrāku “drošības sastāvdaļas” definīciju, kas nozīmē, ka produktiem ar MI funkcijām, kas tikai palīdz lietotājiem vai optimizē veiktspēju, automātiski netiks piemērotas augsta riska prasības, ja to darbības traucējumi vai kļūmes nerada veselības vai drošības riskus.

Izmaiņas MI likumā ietver, piemēram, iespēju apstrādāt personas datus, ja tas ir nepieciešams, lai atklātu un novērstu neobjektivitāti, ievērojot atbilstošus aizsardzības pasākumus. Tas attieksies gan uz augsta riska, gan zemāka riska MI sistēmām.

Lai noteikumi stātos spēkā, tie vēl oficiāli jāapstiprina ES Padomē. Lielāko daļu MI akta prasību likuma sāks piemērot 2026. gada 2. augustā.

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