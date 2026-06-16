“Durvis vienmēr paliek vaļā.” Juridiskā padomniece stāsta, kāpēc daļa pasniedzēju izvairās palikt vienatnē ar studentēm 0

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LA.LV
11:44, 16. jūnijs 2026
Viedokļi

Runājot par seksuālo uzmākšanos, sabiedrībā bieži valda priekšstats, ka ar to saskaras tikai sievietes, tomēr realitātē situācijas var būt daudz un dažādas. Uz to TV24 raidījumā “Uz līnijas” norādīja Tiesībsarga biroja Diskriminācijas novēršanas un digitālo tiesību nodaļas juridiskā padomniece Emīlija Plaksina.

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Atbildot uz jautājumu, vai meitene, kura taksometrā iekāpusi ļoti īsos svārkos, varētu tikt uzskatīta par tādu, kas uzmācas taksistam, Plaksina norādīja, ka ar apģērbu vien nepietiek, lai runātu par seksuālu uzmākšanos.

“Ja ārpus šī apģērba nekāda cita komunikācija nav notikusi, visticamāk, nevar teikt, ka kliente būtu mēģinājusi seksuāli uzmākties,” skaidroja juriste.

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Viņa atgādināja, ka statistikas datos gan Latvijā, gan citās valstīs redzams, ka seksuāli uzmākties var jebkurš, un par cietušo var kļūt ikviens.

Plaksina minēja arī piemērus no augstskolu vides. Pētot šo jautājumu, vairāki pasniedzēji dalījušies pieredzē par situācijām eksāmenu laikā.

Pēc viņas teiktā, pieredzējušākie pasniedzēji mēdz ievērot papildu piesardzības pasākumus. “Viņi vienmēr atstāj katedras durvis vaļā un nodrošina, ka telpā ir vēl kāds no personāla, vēlams sieviete,” stāstīja Plaksina.

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