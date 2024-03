“Facebook” dižķibeles dēļ tehnoloģiju giganta “Meta” darbinieki bija pat sabijušies, vai tik nav atlaisti no darba…

“Meta” īpašumā esošie globālie soctīkli “Facebook” un “Instagram” otrdienas vakarā, 5.martā, sāka atkal darboties pēc vairāk nekā divu stundu pārtraukuma, ko izraisīja tehnisks traucējums un kas ietekmēja simtiem tūkstošu soctīklu lietotāju visā pasaulē, tā vēstīja ārvalstu medijs “Reuters” pēc notikušās pasaules mēroga dižķibeles.

Tehniskie traucējumi sākušies ap plkst. 10:00 (plkst. 15:00 pēc Griničas laika), un daudzi lietotāji konkurējošajā sociālajā plašsaziņas līdzekļu platformā “X” paziņoja, ka viņi vairs nevar “ielogoties” savos “Facebook” un “Instagram” profilos, lai dalītos ar aktuālām ziņām vai personisku informāciju.

Kā ziņo “Reuters”, tad ASV Baltā nama Nacionālās drošības padome esot sekojusi līdzi šim incidentam un ziņas publicēšanas laikā vēl nebija informēta par konkrētām ļaunprātīgām kiberdarbībām, tā medijiem paziņoja Baltā nama preses pārstāvis.

Saskaņā ar traucējumu izsekošanas vietnes “Downdetector.com” datiem, traucējumu maksimuma brīdī tika saņemti vairāk nekā 550 000 ziņojumi par tehniskajiem traucējumiem “Facebook” un aptuveni 92 000 ziņojumi par traucējumiem “Instagram”.

“Šīs dienas sākumā tehniska problēma radīja cilvēkiem grūtības piekļūt dažiem mūsu pakalpojumiem. Mēs atrisinājām šo problēmu visiem, kurus tā skāra,” tā paziņojumā vietnē “X” norādīja uzņēmuma “Meta” pārstāvis Endijs Stouns (Andy Stone), sīkāk gan nepaskaidrojot problēmu.

Earlier today, a technical issue caused people to have difficulty accessing some of our services. We resolved the issue as quickly as possible for everyone who was impacted, and we apologize for any inconvenience. https://t.co/ybyyAZNAMn

— Andy Stone (@andymstone) March 5, 2024