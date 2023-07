"Pasažieru vilciens" formastērpi

Februārī “Pasažieru vilciens” prezentēja jaunos formastērpus – viens komplekts izmaksāja teju 500 eiro, taču darbinieki tos joprojām nevalkā Ieteikt







Ar LA.LV sazinājās kāds vīrietis, kurš vēlējās palikt anonīms. Tieši viņš novērojis kādu nesaprotamu likumsakarību saistībā ar uzņēmuma “Pasažieru vilciens” jaunajiem formastērpiem.

Lasītājs raksta: “23.02. “Pasažieru vilciens” prezentēja darbinieku jaunos formastērpus. Ir pagājis jau kāds laiks, taču darbiniekus vilcienos jaunā izskatā ieraudzīt nevar. Sāku pētīt sīkāk, jautāt uzņēmuma darbiniekiem, no kuriem lielākā daļa neko nemācēja teikt, citi bija izvairīgi.

Kāds no darbiniekiem man pastāstīja: “Lielākajai daļai no visiem darbiniekiem šūtais tērps nemaz nederēja. Izmēros aizgājis greizi. Tagad viss nosūtīts pāršūšanai. Tādi līdzekļi ieguldīti! Mēs jau neko īpaši stāstīt nevaram, mums aizliedz, bet zinu, ka viens krekls ir zelta vērtē – ap 20 eiro. Es sev kreklu nevaru pa 10 eiro atļauties iegādāties, bet te par lielu pasūtījumu tāda gabala cena.””

Pēc pāris dienām tas pats lasītājs teica, ka vilcienā kāda sieviete pastāstījusi, ka nu jau pavisam drīz būšot jaunās formas. Bet man tomēr paliek jautājums, kā, šujot vairumā, viens krekls var maksāt 20 eiro? Vai tikai kāds atkal nemēģina nopelnīt pavisam ērtā veidā?”

LA.LV centās noskaidrot ko vairāk!

Patiešām – februārī medijos izskanēja ziņa, ka AS “Pasažieru vilciens” darbinieku jauno formastērpu dizainā investējis 4000 eiro. Uzņēmuma pārstāvji tobrīd norādīja, ka dizaina risinājuma pielāgošana, kā arī autoruzraudzība un konsultācijas dizaina realizācijai un tehniskās specifikācijas izstrādei izmaksāja 4000 eiro, taču kopējo investīciju apmēru uzņēmumā pagaidām nenosauca.

Formastērpu dizainu izstrādāja modes mākslinieks Dāvids jeb Romands Andrejevs. Uzņēmumā toreiz norādīja, ka līdzšinējais “Pasažieru vilciena” formastērpu dizains tika radīts 2011.gadā, bet darbs pie jauna dizaina izstrādes sākās 2021.gadā. Modes mākslinieks Dāvids tiesības radīt darbinieku formastērpus ieguva cenu aptaujā.

Apģērbā ir izmantotas jauno elektrovilcienu dizaina krāsas – trīs toņu pelēkā, bet akcentos – tumši dzeltenā un tirkīza.

Plānots, ka formastērpu lietos vilciena mašīnisti, konduktori-kontrolieri, kasieri stacijās un klientu apkalpošanas centra darbinieki – kopumā vairāk nekā 400 cilvēki.

Tobrīd arī LETA ziņoja, ka jaunos formastērpus uzņēmums sāks ieviest pakāpeniski jau no 27. februāra, taču šodien ir jau 27. jūlijs… Kas tad īsti nogāja greizi?

Sazinājāmies ar pašu uzņēmumu “Pasažieru vilciens”, lai noskaidrotu. Tagad uzņēmums saka, ka formastērpus plānots pakāpeniski ieviest līdz jauno elektrovilcienu ekspluatācijas uzsākšanai. Līdz ar to pasažieri darbiniekus modes mākslinieka Dāvida dizaina formās varēs redzēt vēlākais rudenī.

Vaicāti par izmēru atbilstību, uzņēmuma pārstāvji skaidro: “Formastērpi tika pasūtīti atbilstoši standarta apģērbu izmēriem, kuri ne vienmēr visiem der, tāpēc atsevišķiem darbiniekiem tie vēl tika pielāgoti. Apģērbu koriģēšana izmēra robežās ir paredzēta ar piegādātajiem noslēgtajos līgumos.

Jaunā formastērpu kolekcija sastāv no 11 apģērba gabaliem sievietēm un 9 – vīriešiem, kā arī aksesuāriem. Sievietēm ir pieejama kleita, svārki, bikses, auduma un adīta veste, žakete, adīta jaka, blūze, polo krekls, vējjaka, mētelis ar izņemamu oderi, vīriešiem – bikses, auduma un adīta veste, žakete, adīta jaka, krekls, polo krekls, vējjaka, mētelis ar izņemamu oderi. Līdz ar to ir pieejamas vairākas kombināciju iespējas, no kurām darbinieki var izvēlēties sev ērtāko un atbilstošāko formastērpu darba uzdevumu pildīšanai, kā arī pielāgot valkāšanai dažādos laikapstākļos.

Piemēram, viena no kombinācijām, kurai kolēģes ir devušas priekšroku, ir bikses, žakete, adīta veste un blūze, mētelis ar izņemamu oderi, vējjaka un kakla lakats. Tās kopējās izmaksas ir 476 eiro bez PVN.

Vīrieši visbiežāk izvēlas bikses, žaketi, adītu vesti un kreklus, mēteli ar izņemamu oderi, vējjaku, kaklasaiti un jostu. Šīs kombinācijas kopējās izmaksas ir 467 eiro bez PVN.

Formastērpu apģērbu un aksesuāru iegādei tika organizēta iepirkuma procedūra, izvēloties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.