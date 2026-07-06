“Fiksā” aukstās zupas recepte, ko pagatavot aizņemtās darba dienās 0
Vasara nav iedomājama bez aukstās zupas! Lūk viegla, garšīga recepte, lai pusdienas būtu sātīgas, bet ne smagas. Zupu pagatavosim no sagataves un neliksim klāt kartupeļus!
Aukstās zupas sagatave
gurķi
zaļumi
kefīrs
sinepes
Recepte:
sagriez gurķus kubiciņos
sagriez lociņus
sasmalcini dilles un pētersīļus
uzvāra olas, sasmalcina, noliek maliņā, jo pievieno tikai pašās beigās
pievieno aukstās zupas maisījumu
kefīru
pievieno sinepes
Un gatavs! Labu apetīti! Ātri, viegli un garšīgi – meklē līdzīgas receptes Juskapadruska soctīklos!