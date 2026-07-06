“Fiksā” aukstās zupas recepte, ko pagatavot aizņemtās darba dienās 0

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LA.LV
17:02, 6. jūlijs 2026
Receptes

Vasara nav iedomājama bez aukstās zupas! Lūk viegla, garšīga recepte, lai pusdienas būtu sātīgas, bet ne smagas. Zupu pagatavosim no sagataves un neliksim klāt kartupeļus!

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Aukstās zupas sagatave
gurķi
zaļumi
kefīrs
sinepes

Recepte:
sagriez gurķus kubiciņos
sagriez lociņus
sasmalcini dilles un pētersīļus
uzvāra olas, sasmalcina, noliek maliņā, jo pievieno tikai pašās beigās
pievieno aukstās zupas maisījumu
kefīru
pievieno sinepes

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Un gatavs! Labu apetīti! Ātri, viegli un garšīgi – meklē līdzīgas receptes Juskapadruska soctīklos!

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