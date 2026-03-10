FOTO: Shutterstock

Mājas burgera recepte ar cūkgaļu un ceptu olu – sātīgs un sulīgs baudījums 0

LA.LV
18:40, 10. marts 2026
Receptes

Ja gribas ko patiešām sātīgu un gardu, mājās gatavots burgers vienmēr ir laba izvēle. Sulīga cūkgaļa, izkusis siers un cepta ola rada bagātīgu garšu kombināciju, kas lieliski der gan pusdienām, gan vakariņām.

Sastāvdaļas: (1 burgeram)

1 burgermaizīte;

2 ēdamkarotes burgermērces;

0,5 gab. tomāts;

0,25 gab. sarkanā sīpola;

1 ola;

0,5 ēdamkarotes kāpostu salātu ar papriku;

2 šķēlītes ķimeņu siera;

100 g cūkgaļas krūtiņas šķēlēs.

Marinādei:

1 tējkarote medus;

1 ēdamkarote sojas mērces;

1 tējkarote BBQ garšvielu ar sāli.

Pagatavošana:

  1. Sajauc medu, sojas mērci un BBQ garšvielas. Ieliec marinādē cūkgaļas krūtiņu un ļauj tai ievilkties, kamēr sagatavo pārējās sastāvdaļas.
  2. Tomātu un sīpolu sagriež šķēlēs. Olu apcep pannā no abām pusēm. Ja vēlies mīkstu dzeltenumu, noņem olu no pannas uzreiz pēc izcepšanas.
  3. Burgermaizīti pārgriež uz pusēm un viegli apcep no iekšpuses, līdz tā kļūst kraukšķīga.
  4. Gaļu cep uz grila vai pannā, cepšanas laikā pārsmērējot ar marinādi.
  5. Kārto burgeru: uz apakšējās maizītes liek mērci un kāpostu salātus, tad gaļu un siera šķēles. Virsū liek cepto olu, tomātu un sīpolu. Noslēdz ar augšējo maizītes daļu, kas apsmērēta ar mērci.

Lai labi garšo!

