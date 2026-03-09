Vienkārša vistas sautējuma recepte krēmīgā mērcē 0
Maigs, sātīgs ēdiens, kas lieliski piemērots ģimenes pusdienām vai vakariņām pēc garas dienas.
Sastāvdaļas:
600 g vistas filejas vai stilbiņu bez kauliem;
1 sīpols;
2 ķiploka daiviņas;
1 burkāns;
200–250 ml saldā krējuma (30–36%);
150 ml vistas buljona vai ūdens;
1 ēdamkarote sviesta;
1 ēdamkarote eļļas;
1 ēdamkarote miltu (nav obligāti);
sāls un melnie pipari pēc garšas;
šķipsniņa kaltēta timiāna vai rozmarīna;
svaigi pētersīļi pasniegšanai.
Pagatavošana:
- Vistu sagriez nelielos gabaliņos un pārkaisi ar sāli un pipariem.
- Pannā vai katlā uzkarsē eļļu un sviestu, apcep vistu līdz tā kļūst viegli zeltaina. Izņem un noliec malā.
- Tajā pašā pannā apcep sasmalcinātu sīpolu, ķiploku un burkānu, līdz tie kļūst mīksti.
- Ja izmanto miltus, pievieno tos un neilgi apcep, lai izveidotu mērces pamatni.
- Ielej buljonu, pievieno vistu un garšvielas. Sautē uz lēnas uguns apmēram 10 minūtes.
- Pievieno krējumu, samazini karstumu un turpini sautēt vēl 5–8 minūtes, līdz mērce kļūst krēmīga.
- Nogaršo un pēc vajadzības pielāgo garšvielas.
Pirms pasniegšanas pārkaisi ar svaigiem pētersīļiem.
Lai labi garšo.