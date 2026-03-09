Vienkārša vistas sautējuma recepte krēmīgā mērcē 0

Maigs, sātīgs ēdiens, kas lieliski piemērots ģimenes pusdienām vai vakariņām pēc garas dienas.

Sastāvdaļas:

600 g vistas filejas vai stilbiņu bez kauliem;

1 sīpols;

2 ķiploka daiviņas;

1 burkāns;

200–250 ml saldā krējuma (30–36%);

150 ml vistas buljona vai ūdens;

1 ēdamkarote sviesta;

1 ēdamkarote eļļas;

1 ēdamkarote miltu (nav obligāti);

sāls un melnie pipari pēc garšas;

šķipsniņa kaltēta timiāna vai rozmarīna;

svaigi pētersīļi pasniegšanai.

Pagatavošana:

  1. Vistu sagriez nelielos gabaliņos un pārkaisi ar sāli un pipariem.
  2. Pannā vai katlā uzkarsē eļļu un sviestu, apcep vistu līdz tā kļūst viegli zeltaina. Izņem un noliec malā.
  3. Tajā pašā pannā apcep sasmalcinātu sīpolu, ķiploku un burkānu, līdz tie kļūst mīksti.
  4. Ja izmanto miltus, pievieno tos un neilgi apcep, lai izveidotu mērces pamatni.
  5. Ielej buljonu, pievieno vistu un garšvielas. Sautē uz lēnas uguns apmēram 10 minūtes.
  6. Pievieno krējumu, samazini karstumu un turpini sautēt vēl 5–8 minūtes, līdz mērce kļūst krēmīga.
  7. Nogaršo un pēc vajadzības pielāgo garšvielas.

Pirms pasniegšanas pārkaisi ar svaigiem pētersīļiem.

Lai labi garšo.

