Piektdien Siguldas pils kvartālā aizritējusi pirmā no divām mentālās veselības un mūzikas festivāla “OGLE 2022” dienām. Norisinājušās vairākas diskusijas ar nozares ekspertiem par tādām tēmām kā psihoemocionālā brīvība, vecāku mentālā stabilitāte, ar mērķi – sabiedrībā vairot un normalizēt to, ka par mentālās veselības problēmām ir jārunā.

To, kā noskaidroja festivālā, ir iespējams darīt gan daloties pieredzē, gan baudot laiku tādu mūziķu pavadījumā kā “Garu pagrabs”, “Oghre”, “Čipsis un Dullais” “I Mean Love” un Arturs Skutelis. Šodien festivāls turpinās ar nozares speciālistu diskusijām, nodarbībām un mūziku.

Festivāla “Ogles” sarunu klāsts tika atklāts ar psihiatres Lienes Sīles lekciju par psihoemocionālo brīvību, pēc kuras sekoja psihiatra Gunāra Trimdas lekcija par to, kā ikdienā veidot uz uzturēt labas attiecības ar apkārtējajiem.

Piedaloties biedrības “Tēvi” pārstāvim, pieaugušo izglītotājam Laurim Bokišam, logopēdei un mammai Agnei Bergai, portāla “MammaMammai” izveidotājai Jekaterinai Zilpausai, ārstam-psihoterapeitam Ernestam Pūliņam-Cinim un bērnu un pieaugošo psihiatram Gunāram Trimdam aizvadīta diskusija par vecāku psihoemocionālo stabilitāti un abu – mammas un tēta iesaisti audzināšanas procesā.

“Bērni Latvijā ir pelnījuši iesaistītus un mīlošus tēvus. Daudziem no mums tas diemžēl ir trūcis, kas vēlāk, veidojot savas ģimenes, traucē tēviem uzņemties rūpes ģimenē, bet mammām – to ļaut darīt. Tēva loma ir jāstiprina, reizē to normalizējot nevis uzsvērt kā kaut ko unikālu.

Tēvi spēj parūpēties un gādāt par bērnu, tomēr joprojām “dzīvs” ir stereotips par to, ka vīrieši ar bērniem “tikt galā nevar”.

Aicinu ikvienu tēti iesaistīties bērna vajadzību apmierināšanā jau no mazotnes, savukārt, mātēm to ļaut mēģināt un uzticēties. Savstarpējais kontakts un mīlestība veicina zīdaiņa smadzeņu attīstību, un to nodrošināt var arī tēti,” uzsver biedrības “Tēvi” pārstāvis Lauris Bokišs.