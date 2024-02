Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs

FOTO. Ieslodzītais no kolonijas, kur Navaļnijs izcieta sodu: “Ātrā palīdzība atbrauca tikai pēc tam, kad kļuva zināms, ka viņš jau ir miris” Ieteikt







Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs, atrodoties ieslodzījumā, miris, piektdien paziņoja vietējā ieslodzījumu vietu pārvalde. Ir runājis ieslodzītais no kolonijas, kurā Navaļnijs izcieta sodu. Viņš “Novaya Gazeta Europe” pastāstīja, kas patiesībā noticis kolonijā politiķa nāves priekšvakarā.

Redaktoriem izdevās sazināties ar vienu no ieslodzītajiem, kurš atklāja, ka “15. februāra vakarā kolonijā sākās nesaprotama ažiotāža”.

“Viss sākās ar to, ka vakara pārbaude, kas notiek no 20:00 līdz 20:30, tika ievērojami paātrināta,” sarunā ar “Novaya Gazeta Europe” stāstīja kāds ieslodzītais.

“Tas bieži notiek svētku priekšvakarā, bet svētku nebija. Tad mūs ieslēdza kazarmās, brīdināja, ka starp kazarmām kustība nebūs, un tika pastiprināta apsardze. Trīs reizes vēlu vakarā un naktī varēja dzirdēt, ka zonā iebrauc automašīnas, bet pa logu nevarēja redzēt, kādas,” viņš stāstīja par tās dienas notikumiem.

Pēc ieslodzītās teiktā, 16. februāra rīts sākās ar totālu kazarmu kratīšanu. Kolonijas darbinieki konfiscēja vairākus mobilos tālruņus, kartes. Pēc apsargu runātā ieslodzītie secināja, ka kolonijā gaidāma pārbaude.

“Parasti gan zonas administrācija, gan ieslodzītie par šādām pārbaudēm uzzina nevis dienu vai divas, bet apmēram mēnesi pirms,” stāsta avots, “un tām gatavojas iepriekš.

Un tad, blīkšķ, nez no kurienes atnāk komisija! Skaidrs, ka kaut kas notiks!”

Pēc ieslodzītā teiktā, par Alekseja Navaļnija nāvi kolonijā kļuva zināms aptuveni pulksten 10 (plkst. 8:00 pēc Maskavas laika).









Alekseja Navaļnija tiesa Maskavā

“Soda kamera, kurā viņš tika ievietots, atrodas atstatus no kazarmām, bet, ja ātrā palīdzība būtu braukusi, tas būtu bijis dzirdams,” saka ieslodzītais. “16. datuma rītā kolonijā nebija ātrās palīdzības, tā parādījās tikai pēc tam, kad kļuva zināms, ka Navaļnijs jau ir miris. Tāpēc es domāju, ka Navaļnijs nomira daudz agrāk, nekā par to tika paziņots. Visticamāk, pagājušajā naktī. Citādi – kāpēc vajadzēja mūs cieši ieslodzīt kazarmās un no rīta organizēt kratīšanu?” viņš retoriski vaicā.

Kolonija uzzināja, ka komisija ieradās aptuveni tajā pašā laikā, kad nomira Navaļnijs.

Tas, pēc ieslodzīto domām, bija kārtējais pierādījums tam, ka politieslodzītais aizgājis mūžībā daudz agrāk, nekā tika paziņots. Bet tomēr kolonijā viņi ir pārliecināti, ka ne kolonijas vadītājam, ne viņa padotajiem nav tiešas saistības ar Navaļnija nāvi. Viņš uzskata, ka Navaļnija nāve bija pārsteigums kolonijas vadībai. Lai gan viņš pilnībā nenoliedz pieņēmumu, ka kolonijas vadībai bija jāpilda pavēle, kuru viņi nemaz nevēlējās izpildīt.

Jau vēstījām, ka Alekseja advokātam un mammai, kuri ieradās kolonijā, teikts, ka “Navaļnija nāves iemesls ir pēkšņas nāves sindroms.”

Tomēr Saļehardas Izmeklēšanas komitejā advokātam teikts, ka nāves iemesls nav noskaidrots, pavēstīja Navaļnija preses sekretāre Kira Jarmiša. Izmeklēšanas komitejas darbinieks teicis, ka “paņemta atkārtota histoloģiskā ekspertīze” un tās rezultāti būs zināmi jaunnedēļ.

“Acīmredzot viņi melo un dara visu, lai neatdotu līķi,” piebilda press sekretāre. Izmeklēšanas komitejā paziņojuši, ka Navaļnija līķis radiniekiem netiks atdots, līdz nebūs pabeigta pārbaude, norādīja Jarmiša.

Tiesa, vēl pirms stundas advokātiem paziņots, ka “pārbaude ir pabeigta, nekas krimināls nav konstatēts”, viņa piebilda.

Oficiāli nāves iemesls nav nosaukts, telekanālam “Doždj” sacīja Jarmiša, tāpēc propagandistu versiju, ka Navaļnijam būtu notrūcis trombs, ne ar ko nevar apstiprināt.

“Mēs skaidri saprotam, ka kolonija melo, tas tieši tagad ir acīmredzami. Nav nekādu šaubu, ka slepkavība bija plānota,” sacīja Jarmiša.

Navaļnijam nāves brīdī bija 47 gadi.

Navaļnijs tika aizturēts 2021.gada janvārī, atgriežoties no Vācijas, kur viņš ārstējās pēc Krievijas Federālā drošības dienesta (FSB) aģentu organizētā noindēšanas mēģinājuma.

Tā paša gada februārī Navaļnijam tika piespriests divarpus gadu ilgs cietumsods par viņam 2014.gadā piespriestā nosacītā cietumsoda noteikumu šķietamu pārkāpšanu, ārstējoties Vācijā. Nākamā gada martā viņam piesprieda vēl deviņus gadus ieslodzījumā par “krāpšanu” un “necieņu pret tiesu”, bet 2023.gada augustā – 19 gadu cietumsodu par “ekstrēmismu”.

Navaļnijs decembra beigās tika pārvests uz īpašā režīma koloniju, kas 1960.gados tika uzcelta bijušās Gulaga nometnes vietā.













PIE KRIEVIJAS VĒSTNIECĪBAS NORISINĀS NAVAĻNIJAM VELTĪTS PIEMIŅAS PASĀKUMS