FOTO, VIDEO. Izmisums un apātija Maskavā: ziedus Navaļnija piemiņai aizved melnos maisos, protestētājus – policijas auto

Krievijā pasākumos opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija piemiņai piektdien un sestdien aizturēti vairāk nekā 400 cilvēki, vēsta izdevums “OVD-Info”.

Aizturēšanas veiktas 36 pilsētās, bet vislielākais skaits cilvēku aizturēts Sanktpēterburgā – vairāk nekā 200 cilvēki. Maskavā aizturēti aptuveni 50 cilvēki, ziņoja “OVD-Info”.

Savukārt portāls “Reuters” vēsta, ka simtiem ziedu un sveču, kas piektdien tika noliktas Maskavā, godinot Krievijas ievērojamākā opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija piemiņu, naktī tika aizvestas melnos maisos.

