Kā vēsta “Facebook” ieraksts profilā “Zemessagam”, ievainotais Azovstaļ karavīrs Mihailo Dianovs šobrīd izskatās daudz labāk. Arī vairāku ārvalstu mediji publicējuši viņa jaunākās fotogrāfijas, kurās redzama karavīra atlabšana.

ASV viņš ir veiksmīgi pārcietis smagi ievainotās rokas operāciju, kā arī daļēji atguvis zaudēto svaru.

Septembrī ziņojām, ka kāds “Twitter” lietotājis publicējis baisas fotogrāfijas, kurās redzams kāds Azovstaļ gūsteknis pirms un pēc gūsta.

Zināma arī gūstekņa identitāte – tas ir Mihailo Dianovs, mūziķis un ukraiņu karavīrs, nesen atbrīvots gūstekņu apmaiņā.

Pirmā fotogrāfija — Mykhailo Azovstal aplenkuma laikā. Otrā fotogrāfija — Mykhailo pēc krievu gūsta.

Ieraksta ievietotājs komentē: “Man nav vārdu. Šausminoši.”

Mykhailo Dianov, a musician and a Ukrainian soldier recently released in a prisoner exchange.

First photo — Mykhailo during the siege of Azovstal.

Second photo — Mykhailo after Russian captivity.

I have no words. Terrifying. pic.twitter.com/EaDzGKmc2B

