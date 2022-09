Kāds “Twitter” lietotājis publicējis baisas fotogrāfijas, kurās redzams kāds Azovstaļ gūsteknis pirms un pēc gūsta.

Zināma arī gūstekņa identitāte – tas ir Mihailo Dianovs, mūziķis un ukraiņu karavīrs, nesen atbrīvots gūstekņu apmaiņā.

Pirmā fotogrāfija — Mykhailo Azovstal aplenkuma laikā. Otrā fotogrāfija — Mykhailo pēc krievu gūsta.

Ieraksta ievietotājs komentē: “Man nav vārdu. Šausminoši.”

Mykhailo Dianov, a musician and a Ukrainian soldier recently released in a prisoner exchange.

First photo — Mykhailo during the siege of Azovstal.

Second photo — Mykhailo after Russian captivity.

I have no words. Terrifying. pic.twitter.com/EaDzGKmc2B

— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) September 23, 2022