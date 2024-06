Savvaļas zirgi Jelgavas pilsētas pļavās. Foto: Jelgavas pilsēta/ Facebook

Rīgā darbu ir atraduši aptuveni 35% strādājošo jelgavnieku, liecina Jelgavas pašvaldības publiskais pārskats par 2023.gadu.

Pēdējo gadu laikā gan strādājošo jelgavnieku, gan Jelgavā strādājošo skaits palielinās. Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta datiem 2023.gadā Jelgavā bija 25 644 darba ņēmēji, bet 2022.gadā – 25 012.

Lielāko Jelgavā strādājošo īpatsvaru pērn joprojām veidoja jelgavnieki – 50,5% no kopējā strādājošo skaita jeb 12 941 strādājošais. Darbu pilsētā bija atraduši arī rīdzinieki – 9,5%. Tāpat no visiem pilsētā nodarbinātajiem 22,3% bijuši no Jelgavas novada, 3,3% – Dobeles novadā deklarēti iedzīvotāji.

Kopējais strādājošo jelgavnieku skaits 2023.gadā bija 33 160, kas ir vairāk nekā 2022.gadā, kad šis skaitlis bija 32 754. Jelgavā strādāja 39% jeb 12 941 jelgavnieks, Rīgā darba vietas bija atraduši 35,3% jeb 11 698 Jelgavas iedzīvotāju, Jelgavas novadā – 2665 jelgavnieki jeb 2,4%.































































