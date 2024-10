Latvijas lielākā ķirbja čempionāts 2024

FOTO. Ķirbju čempionātā triumfē varena dižoga – uzmini nu, cik tā svēra!







Godinot Latvijas rudens ražas sezonu, “Maxima Latvija” noskaidrojusi 2024. gada vērienīgākos Latvijā audzētos ķirbjus. Šogad 19. “Latvijas lielākā ķirbja čempionāta” par rudens ražas līderi tika kronēts Luīzas Neimanes ģimenes 443 kg smagais ķirbis no Kuldīgas novada, sasniedzot 402 x 340 cm apkārtmēru. Otro vietu ieguva Gundega Neimane ar 267 kg izaudzēto dižogu no Kuldīgas novada ar 312×304 cm apkārtmēru, savukārt rudens ražas līderu TOP 3 noslēdza 265 kg smagais ķirbis ar 335×370 cm apkārtmēru no Dobeles novada, ko izaudzējusi Ingrīda Kuzmicka. Lai parādītu ķirbju daudzveidību, šogad ķirbji pirmo reizi tika pārvērsti māksas darbos, par ko parūpējās tēlniece Agnese Rudzīte-Kirillova un “Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas” skolēni. Visas rudens ogas pēc čempionāta tika nogādātas Ķekavas zoodārza iemītnieku maltītēm.

“Jau no darbības pirmsākumiem, mums ir bijusi ļoti svarīga Latvijas ražotāju, jo īpaši vietējo lauku labumu, klātbūtne mūsu veikalos. Ik gadu “Maxima” veikalos aktīvajā ražas sezonā ir pieejami līdz pat 50 dažādi augļi un dārzeņi no 150 vietējiem lauksaimniekiem. Šo, nu jau vēsturisko “Latvijas lielākā ķirbja čempionātu”, kas norit jau 19. reizi, mēs izveidojām, lai atzīmētu un godinātu pašmāju ražas sezonu un tās pilnbriedu, tāpēc mums patiesi liels prieks, ka šis pasākums ar katru gadu paliek arvien nozīmīgāks, jo saņemts ievērojams pieteikumu skaits, tāpēc šogad to esam noorganizējuši pašā pilsētas sirdī – “Vērmanes dārzā”, simboliski rudens ražas līderi ievedot pilsētā. Atzīmējot rudens līdera godināšanu arī pie mums veikalos, esam saviem klientiem sarūpējuši 7 dažādu šķirņu ķirbjus kopumā no 21 Latvijas piegādātāja, turklāt šonedēļ visos “Maxima” veikalos riekstu ķirbji pieejami līdz pat 53% izdevīgāk,” stāsta “Maxima Latvija” komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule.

“Latvijas lielākā ķirbja čempionātam” šogad tika pieteikti 30 ķirbji no deviņiem Latvijas novadiem: Ādažu novada, Dienvidkurzemes novada, Dobeles novada, Gulbenes novada, Kuldīgas novada, Limbažu novada, Saulkrastu novada, Siguldas novada, Ventspils novada. Uz čempionāta finālu Vērmanes dārzā tika atvesti 11 finālistu ķirbji, kuru mērīšanas un svēršanas procesā talkā nāca Latvijas spēkavīri Māris Krievelis un Aivars Šmaukstelis. Līdz šim čempionāta vēsturē Latvijā smagākais ķirbis ir svēris 574 kg un šo rekordista titulu 2018. gadā ieguva lielākā ķirbja īpašnieces Luīzas Neimanes Kuldīgas novadā izaudzētais ķirbis.

Katrs ķirbis ir kā līderis, tāpēc svarīgi arī minēt parējos TOP 11 dalībniekus – ceturtajā vietā ierindojās Elīzas Neimanes audzētā dižoga no Kuldīgas novada, kas svēra 260 kg, savukārt piektajā vietā godināta Ingrīda Kuzmicka ar 251 kg ķirbi no Dobeles novada. Sesto vietu ieņēma Linda Kuzmicka ar 246 kg smagu ķirbi no Ādažu novada, septīto vietu – Ginta Podziņa ar 236 kg smagu ķirbi no Ādažu novada. Savukārt astotajā vietā ierindojās Guntia Kuzmickia audzētais 235 kilogramus smagais ķirbis no Dobeles novada. Devītās vietas ieguvējs šoreiz bija Gundegas Neimanes audzētais ķirbis, kurš svēra 229 kg. Savukārt desmito vietu ieņēma Gatis Badovskis ar 199 kg smagu ķirbi no Kuldīgas novada, un TOP 11 noslēdza ar Ārona Ķipsta 176 kg vareno ķirbi no Dobeles novada.

Atzīmējot Latvijas lielākā ķirbja čempionāta 19. jubilejas gadu apmeklētāji varēja ne tikai klātienē vērot Latvijas rudens līderu noteikšanu, bet arī nodegustēt vietējo ražotāju – “Dimdiņi”, “Fazer Latvija” un “Gaļas nams Ādaži” sarūpētos gardumus.