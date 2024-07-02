Iesaka audzētāja: kā ilgāk uzglabāt ķirbjus? 0
Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”
“Kuri ķirbji ilgāk glabājas, un kādi būtu piemērotākie apstākļi?” – jautā Baiba Nīgrandē.
“To, cik labi glabāsies ķirbji, šķirne nosaka mazāk nekā apstākļi, kādos tie auguši,” skaidro ķirbju audzētāja Ilze Venterzute no saimniecības “Kliblapsas”.
Teorētiski vislabāk glabājas sviesta un riekstu ķirbji, arī mazie, dekoratīvie ķirbīši. Taču visiem ķirbjiem svarīgi pienācīgi nobriest, iegūt stingru miziņu.
Ziemai glabāšanai atlasa ķirbjus, kas aizmetušies pirmie un izauguši pamatīgākie, pilnīgi ienākušies, bet pārējos atliek ātrākam patēriņam.
Glabā sausumā
Ķirbis vislabāk glabājas apstākļos, kā tam paticis augt vasarā: saulē, sausumā, siltumā. Galvenais glabātavā ir sausums. Visilgāk ķirbji saglabāsies 15 grādu temperatūrā, taču labi jutīsies arī 25 grādos, tikai tad to mūžs būs īsāks.
Glabāšanai laba vieta var būt skapjaugša, vien tad zem ķirbjiem noteikti jāpaliek paplāte, jo tie pēkšņi var sākt bojāties.
Ir uzskats, ka ķirbjus vispareizāk glabāšanai nolikt tā, kā tie auguši uz lauka. Taču ķirbju audzētāja teic, ka labi nobriedušās milzu ogas sekmīgi glabājas, visādi sagāztas. Saimniecībā izaudzētos ķirbjus noliktavā liek lielos krāvumos, neievērojot, kā tie auguši.
Baro vispusīgi
Ķirbja ilgdzīvošanā nozīmīga arī pareiza, sabalansēta barošana. Galvenais – nedrīkst pārmēslot ar slāpekli. Labāku nobriešanu un glabāšanos veicina kalcijs, taču vajadzīgi arī citi barības elementi.
Ja nav īpašu iemaņu dārzkopībā, visdrošāk augsnē iestrādāt komplekso pilnmēslojumu, kas palīdzēs augam tikt pie visa vajadzīgā. Arī papildmēslošanā izvēlas komplekso mēslojumu, kas atbilst konkrētajai auga attīstības fāzei, piemēram, līdzīgi kā mēslojot gurķus un tomātus.
Apēd jaunākos
Kad lielie ķirbji novākti, nereti cilvēki turpina segt un sargāt no salnām mazākos, nenobriedušos ķirbjus cerībā, ka tie izaugs lielāki. “Kad iestājas aukstas naktis, laiks kļūst lietains un dzestrs, ķirbju laiks ir beidzies, un šādi pūlēties nav vērts,” atgādina audzētāja. Aukstumā ķirbim apstājas vielmaiņa, un tas vairs nepieaug. Šādus ķirbjus notiesā pirmos.
Audzējot ķirbjus uz komposta kaudzes, tos izmanto kā dekoru. Savukārt auga lapas nodrošina komposta kaudzei mitruma saglabāšanos, kā arī uz tās neaug nezāles.
Mīts vai patiesība?
Daudzi dārzmīļi uzskata, ka ķirbji vislabāk aug uz komposta kaudzes.
Ķirbju audzētāja Ilze Venterzute ir skeptiska par šādu audzēšanas vietas izvēli. Jā, ķirbji izaugs lieli un skaisti, taču to ēdienkartē būs dominējis slāpeklis. Šādi pārbarotais ķirbis var saturēt tik daudz nitrātu, ka ēdējam drīzāk ir kaitīgs, nevis vērtīgs.
Turklāt, pārbarots ar slāpekli, ķirbis sliktāk glabāsies.