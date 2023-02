Krāšņā muzikālā izrāde "Agrā rūsa"

FOTO. Krāšņi, spoži un izsmalcināti: talantīgie latviešu aktieri ar izcilu mūziklu pārsteidz skatītājus Ogrē







Muzikāli spoži, jutekliski, krāšņi un ļoti emocionāli – tā mūzikls “Agrā rūsa” otrdien 14.februārī pirmo reizi piedzīvoja sastapšanos ar skatītājiem Ogres kultūras centrā. Pirmizrādei sekos izrādes vēl deviņās Latvijas pilsētās.

Jāņa Lūsēna un Pētera Brūvera lieliskais kopdarbs izcilas radošās komandas vadībā ieguvis jaunus mūsdienīgus akcentus. Pērnā gadsimta trīsdesmito gadu stilistika scenogrāfijā un krāšņos skatuves tērpos, dinamiska un organiska horeogrāfija, lieliska aktierspēle un dziedājumi, klātesot pašam komponistam Jānim Lūsēnam un viņa instrumentālajai grupai.

Galvenās varones Elzas lomā – apburošā dziedātāja Beāte Zviedre. “Elzas loma man ir devusi iespēju domāt par to, kas notiek ar mums, kad pieaugam”, pauž dziedātāja. “Mūsu trauslā esība dzīves ceļā iepazīst dažādas mīlestības krāsas. Intuīciju nereti aprij smadzenes, un nākas izlikties par ideālo bildi sabiedrības galerijā. Sevis pieņemšana ir atslēga uz pieaugšanu – it kā vienkārši noformulēt, bet sasodīti sarežģīti iemācīties.”

Kā atzīmē izrādes režisore Marija Bērziņa, “Elzas liktenis ir diezgan tipisks jaunai meitenei, kura no laukiem ierodas galvaspilsētā, un savu iedomu pasauli grib redzēt iedzīvinātu reālajā pasaulē. Tomēr ilūzijas brūk un to sagraušanā aktīvi piedalās iedomu pasaules karnevāla personāži – Commedia dell’arte jeb delartiskās komēdijas tēli dzaņņi. Izrādē viņi iezīmējas kā cilvēki maskās, aiz kuriem slēpjas šīs pasaules kārdinātāji, pavedinātāji, vieglas dzīves solītāji… Pārbaudījumi ar varu, slavu un naudu ir mūžīgi, un katrs cilvēks mācās tikai no savām kļūdām“.

Elzas mīlas daudzstūra asākās šķautnes – fabrikanta Ķikuļa lomā Dailes teātra aktieris Artis Robežnieks, viņa dēls Italo – dziedātājs Mārtiņš Strods, tiesnesis Straujups – Nacionālā teātra aktieris Raimonds Celms, Elzas pirmā mīlestība – aktieris Agris Krapivņickis.

Nozīmīgas lomas izrādē atveido dziedātājas Alise Kante, Ieva Parša, Annija Putniņa, Sniedze Kaņepe, kā arī jaunākās paaudzes talanti Sarma Liede, Edvards Grieze, Daniels Pelnēns, Toms Kalderauskis, Austra Kozuliņa, Emīls Gilučs, Zane Lazdiņa, Sanita Roze, Uga Gundars, Ralfs Puzāns un Kate Kokamegi.

Izrādes veidotāju pulkā režisore Marija Bērziņa, scenogrāfs Uģis Bērziņš, kostīmu māksliniece Liene Rolšteina, horeogrāfe Inga Krasovska, vokālā pedagoģe – Annija Putniņa.

Mūzikls “Agrā rūsa”:

18.februārī – Rīgā, VEF kultūras pilī

19.februārī – Cēsīs, Vidzemes koncertzālē

24.februārī – Daugavpilī, Latgales vēstniecībā “Gors”

26.februārī – Liepājā, koncertzālē “Lielais Dzintars”

4.martā – Jelgavā, Kultūras namā

5.martā – Alūksnē, Kultūras centrā

10.martā – Valmierā, Kultūras centrā

11.martā – Siguldā, koncertzālē “Devons”

17.martā – Ventspilī, teātra namā “Jūras vārti”.

Biļetes iepriekšpārdošanā – „Biļešu Paradīzē”.

Video ieskats izrādē (filmēja Artūrs Jenots):