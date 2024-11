“Dimdiņi” maina vizuālo identitāti FOTO: Artūrs Laucis

Latvijas vadošais dārzeņu pārstrādes uzņēmums "Dimdiņi" publiskojis jaunu zīmola vizuālo identitāti. Rebrendings simbolizē uzņēmuma attīstību, kā arī apņemšanos doties zaļākā virzienā, rūpējoties par Latvijas dabu. "Mainās ne tikai mūsu vizuālā identitāte, mēs veicam arī investīcijas ilgtspējīgā attīstībā – uzstādām saules elektrostacijas, modernizējam ražošanas un notekūdeņu attīrīšanas sistēmas. Kopējā investīciju summa jau tagad sastādīja vairāk kā 2 000 000 eiro, un darbi vēl turpinās," saka Oskars Brediks, uzņēmuma valdes locokelis.

























































































































































Jaunajā vizuālajā identitātē galvenā krāsa ir violeta, kas atspoguļo inovāciju, radošumu un unikālu pieeju pārtikas ražošanā, vienlaikus izceļot “Dimdiņi” apņemšanos nodrošināt svaigus un kvalitatīvus produktus ar izcilu garšu.

“Mēs esam latvisks uzņēmums, tāpēc ražojot augstākās kvalitātes produkciju no vietējiem produktiem mums ir svarīgi rūpēties par Latvijas dabu. Šobrīd vienlaikus notiek vērienīga “zaļā” modernizācija un kopā ar to arī zīmola maiņa. Mēs vēlamies pastāstīt mūsu produktu cienītājiem, ka, izvēloties “Dimdiņi”, viņi izvēlas ne tikai nevainojamu un modernu garšu, bet arī videi drošu pārtikas ražotāju,” piebilst uzņēmuma vadītājs.

2023. gadā “Dimdiņi” uzstādīja saules paneļus, kā arī jaunas, Skandināvijā izstrādātas tehnoloģijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, tādējādi samazinot ietekmi uz vidi un veicinot zaļās enerģijas izmantošanu. Modernizācija vēl turpinās un tajā plānots ieguldīt vēl vismaz 2 000 000 eiro nākamajos divos gados.

Jaunās vizuālās identitātes un paveiktās modernizācijas prezentācija notika Patriotu nedēļā, svinot Latvijas dzimšanas dienu. Pasākumu “Burzmā”, “Galerijā Centrs”, apmeklēja vairāki slaveni veselīga dzīvesveida piekritēji un Latvijas patrioti, piemēram, Armands Simsons ar ģimeni, trenere, lietotnes un grāmatu autore Paula Freimane, uzņēmējs, sportiskā dzīvesveida entuziasts un kustības “Labrīter” autors Deniss Ševeļovs, kulinārais blogeris Rojs “Pipars” Puķe, radio personība un influenceris Lauris Zalāns, glancēto žurnālu redaktores Marina Dianova un Inna Kaņevska, kā arī citi viesi.

Pasākuma ietvaros viesi izbaudīja uzkodas, kas gatavotas no “Dimdiņi” produktiem, kā arī no 14. novembra līdz 18. novembrim sadarbībā ar “Burzma”, apmeklētājiem bija iespēja nogaršot ēdienus no speciāli sagatavotas svētku ēdienkartes. Ēdienkartē bija “Abra” burgeri ar “Dimdiņi” skābētajiem kāpostiem un sarkanajiem sīpoliem, “Vegstop” vrapi ar humusu un falafelu, kas gatavots no “Dimdiņi” turku zirņiem, un “Boom cafe” štovēti Dimdiņkāposti ar kūpinātu Krakovas desiņu.

“Dimdiņi”, ģimenes uzņēmums, ir viens no vadošajiem dārzeņu audzēšanas un pārstrādes uzņēmumiem Baltijas valstīs, kas specializējies kāpostu audzēšanā kopš 1992. gada. Ap 150 ha platībā tiek audzēti galviņkāposti, Ķīnas kāposti un kale. Pašu izaudzētie kāposti tiek pārstrādāti, gatavojot skābētus kāpostus, štovētus kāpostus un marinētus kāpostu salātus. Visa ražošana notiek ievērojot HACCP, BRCGS kvalitātes standartus. Uzņēmumā tiek audzēta un pārstrādāta arī bioloģiski sertificēta produkcija. Uzņēmumam ir piešķirta “Zaļā karotīte”, kas apliecina produkta augsto kvalitāti, tie ir ražoti Latvijā, nesatur ĢMO. Kā arī Global G.A.P. sertifikācija, kas norāda, ka kāposti tiek audzēti ievērojot labu lauksaimniecības un higiēnas praksi.