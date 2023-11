Iepriekš jau ziņojām, ka prezidents Edgars Rinkēvičs devies divu dienu vizītē uz Ukrainu.

Sestdienas vakarā viņa vizīte noslēdzas un savā “X” profilā viņš publicējis sirsnīgu ierakstu latviešiem.

“Noslēdzot vizīti Ukrainā, nododu Ukrainas prezidenta, parlamenta priekšsēdētāja, premjera un visu sastapto ukraiņu sirsnīgus sveicienus un lielu paldies Latvijas cilvēkiem par nenogurstošo atbalstu Ukrainai. Latvija nav liela, bet ar labu un plašu sirdi.”

Šajās dienās arī citos ierakstos prezidents dalījās ar vizītē piedzīvoto.

🇱🇻🇺🇦 Grateful to Latvian President @edgarsrinkevics for his visit to #Ukraine. We discussed the implementation of the Peace Formula and support for Ukraine's European and Euro-Atlantic integration. Latvia's experience is important for us. I thanked him for the help in… pic.twitter.com/jdqDRlmZvT

— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 25, 2023