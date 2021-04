FOTO. Mazie veikali beidzot vaļā! Rīdzinieki šodien stundām ilgi stāv uz ielas garās rindās

Pirmajā dienā, kad ārpus lielajiem tirdzniecības centriem klātienē atkal var strādāt citi veikali, daudzviet pie tiem iedzīvotāji izveidoja garas rindas, novēroja aģentūra LETA.

Vairāk nekā desmit cilvēku garas rindas aģentūra LETA novēroja ārpus vairākiem lietoto apģērbu veikaliem Āgenskalnā un uz Aleksandra Čaka un Krišjāņa Barona ielām. Ar fotogrāfijām, kur iedzīvotāji stāv vairāku desmitu cilvēku garās rindās pie lietoto apģērbu veikaliem arī citās Rīgas daļās un arī ārpus galvaspilsētās dalījušies arī sociālo tīklu lietotāji.

Tāpat garas rindas novērotas arī pie apģērbu tirgotāja “Pepco” veikaliem, kuri atrodas ārpus lielajiem tirdzniecības centriem. Kā liecina informācija “Pepco” mājaslapā, no trešdienas ir atvērti 22 “Pepco” visā Latvijā, bet no piektdienas, 9.aprīļa, būs atvērti vēl četri.

LETA jau ziņoja, ka no trešdienas var darboties visi veikali ārpus tirdzniecības centriem, kuru platība ir virs 7000 kvadrātmetru, savukārt tirdzniecības centros esošajos veikalos, kuri nedrīkstēja strādāt jau iepriekš, no trešdienas nav ļauta arī distances tirdzniecībā iegādātu preču izsniegšana. To paredz valdības 1.aprīlī pieņemtais lēmums par veikalu darbu atsākšanu ārpus tirdzniecības centriem no 7.aprīļa.

Attālināti iegādāto preču izsniegšana joprojām nav aizliegta internetveikalu preču izsniegšanas punktos, ja tie atrodas ārpus tirdzniecības centriem.

Tāpat klātienē var tikt organizēta ielu tirdzniecība, kā arī var darboties veikali tādos tirdzniecības centros, kuru kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir mazāka par 7000 kvadrātmetriem.

Vienlaikus tirdzniecības centros ar platību virs 7000 kvadrātmetriem arī turpmāk ļauts strādāt tikai pārtikas, higiēnas, dzīvnieku barības un optikas preču veikaliem, kā arī aptiekām, grāmatnīcām un pakalpojumu sniegšanas vietām.