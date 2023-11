Publicitātes foto

FOTO. Noskaidroti 12 vistalantīgākie: viņi cīnīsies par uzvaru TV šovā “X Faktors” Ieteikt







Šo svētdien, 12. novembrī, kanālā TV3 sāksies vērienīgākā muzikālā šova “X Faktors” tiešraides, kur cīņu par 10 000 eiro un ekskluzīvu līgumu ar pasaulē vadošo mūzikas ierakstu kompāniju ”Universal Music Group” uzsāks 12 talantīgi dalībnieki, kuri ar skatītājiem tiksies piecās fināla tiešraidēs līdz pat 10. decembrim. Iepazīsties ar dalībniekiem!

Aijas Auškāpas komanda

Emīlija Bērziņa. Publicitātes foto



Emilija Bērziņa (21 gads) nāk no Rīgas, bet līdz “X Faktora” atlasēm par savām mājām kādu laiku sauca Norvēģiju. Nu viņa ir atgriezusies atpakaļ Latvijā, dodot sev iespēju izglītoties un attīstīties mūzikā, uzsākot studijas Latvijas Kultūras koledžā, un paralēli tam piedalīties šovā. Viņas muzikālais sapnis ir kļūt par atpazīstamu mūziķi, dalīties ar savu pieredzes stāstu un iedvesmot citus uzdrīkstēties un sapņot. Uzvaras gadījumā ieguldīs visu laimēto naudas summu savas muzikālās karjeras attīstībā.

Alise Gamula. Publicitātes foto



Alise Gamula (18 gadi) nāk no Rīgas. Trakākā lieta, ko reiz darījusi mūzikas dēļ – dziedājusi ar bronhītu, kā dēļ palikusi bez balss uz divām nedēļām. Savu muzikālo iedvesmu viņa gūst no tādiem pasaulslaveniem dziedātājiem kā Lady Gaga un The Weekend, kā arī pērnā gada “X Faktora” dalībnieka Eduarda Rediko. Viņas muzikālais sapnis viennozīmīgi ir būt uz skatuves, kā arī kādreiz atvērt savu mūzikas skolu vai vokālo studiju. Uzvara šovā būtu pirmais solis pretim sapņu īstenošanai.

Grupa “Bekars” Publicitātes foto



“Bekars”. Grupa tapusi 2015. gadā. Tajā muzicē Armands Rutkovskis (vokāls, ģitāra), Varis Jātnieks (basģitāra) un Jānis Biezais (bungas). Viņi nāk no Bauskas, kur kopā uzauga un sāka savu mūzikas karjeru. Viņu muzikālais sapnis ir kādu dienu ar lielu koncertu priecēt ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Tāpat viņi vēlētos izveidot radošu vietu, kur jaunajiem mūziķiem, kuriem nav savas vietas un arī vajadzīgo instrumentu, attīstīt savus talantus.

Reiņa Sējāna komanda

Gita un Reinis Reimaņi. Publicitātes foto



Gita un Reinis Reimaņi par savām mājām sauc Ventspili. Abi startēja jau pirmajā šova “X Faktors” sezonā, kur katrs uzstājās savas grupas sastāvā, nokļūstot tiešraidēs, kur tad arī iepazinās un nu jau kopīgi audzina divus gadus vecu meitiņu. Viņu muzikālais sapnis ir daudz biežāk, kā līdz šim, atrasties uz skatuves un dziedāt – uz lielākas vai mazākas, priecējot klausītājus. Lai gan sākumā nav bijuši droši, vai vēlas savienot privāto dzīvi ar mūziku, sapratuši, ka viņiem tik labi skan kopā, tāpēc jāturpina attiecības gan dzīvē, gan uz skatuves.

Estere Tauriņa. Publicitātes foto



Estere Tauriņa (23 gadi) nāk no Limbažiem, bet šobrīd dzīvo Rīgā. Dziedāšana ir liela daļa no viņas dzīves, jo dzied ne tikai mājās, pastaigājoties vai darot ikdienas darbus, bet arī Rīgas Gospelkorī, kas ir nesis milzīgu pienesumu vokālajā izaugsmē un skanējumā. Pēc pieciem Estere sevi redz, dziedot tikai un vienīgi savas dziesmas. Uzvara šovā viņai nozīmētu ļoti daudz, lai tiektos tuvāk savam mērķim. Kādu dienu labprāt kāptu uz skatuves kopā ar Jāni Šipkēvicu, kā arī labprāt uzstātos kopā ar Intaru Busuli.

LUKA jeb Elizabete Lukaševiča. Publicitātes foto



LUKA jeb Elizabete Lukaševiča (19 gadi) nāk no Rīgas. Jau kopš 3 gadu vecuma ir piedalījusies visdažādākajos dziedāšanas konkursos gan kā soliste, gan popgrupas “Tev un man” sastāvā, 2023. gada konkursā “Supernova” bija daļa no dziedātājas Alises Haijimas komandas gan kā bekvokāliste, gan dejotāja. Paralēli dziedāšanai jau no bērnības apgūst arī dejošanu. Viens no viņas muzikālajiem sapņiem ir izveidot koncertprogrammu, kura apvienotu repa, hiphopa un populārās mūzikas žanrus. Tāpat plāno izdot savu debijas albumu, turpināt rakstīt mūziku un atrast savu radošo skanējumu, tādēļ uzvaras gadījumā laimests tiktu novirzīts mūzikas karjeras attīstībai – dziesmu, videoklipu veidošanai, meistarklasēm un vokālajiem pedagogiem.

Marata Ogļezņeva komanda

Krišjānis Brasliņš. Publicitātes foto



Krišjānis Brasliņš (28 gadi) nāk no Rīgas. Šobrīd visa viņa pasaule griežas ap audiovizuālo mākslu, pēdējos gados tuvs kļuvis arī teātris – gan aktierspēle, gan režija. Savu muzikālo iedvesmu viņš gūst no amerikāņu mūziķa Džefa Baklija gan vokālo spēju ziņā, gan arī sniegtās iedvesmas dēļ. Viņa muzikālais sapnis būtu izveidot tik pamatīgu mūzikālo materiālu, ka ar to varētu uzstāties Lasvegasas jaunajā arēnā “Sphere”. Ja uzvarēs šovā, vismaz puse laimesta neaizietu nekur citur kā mūzikai.

Patrīcija Spale. Publicitātes foto



Patrīcija Spale (20 gadi) dzīvo Iecavā un “X Faktorā” piedalījusies jau 2018. gadā kopā ar grupu “Carnelian”, paliekot 5. vietā. Brīvajā laikā labprāt nodarbojas ar rokdarbiem – rokassprādžu taisīšanu, tamborēšanu, mandalu krāsošanu, paralēli skatoties kādu romantisku filmu vai seriālu. Viņas muzikālais ir izdot savas orgināldziesmas, uzstāties uz lielajām skatuvēm ar Latvijas mūzikas zvaigznēm un būt gandarītai par saviem panākumiem. Uzvaras gadījumā laimestu novirzītu sava albuma izdošanai, nofilmētu mūzikas videoklipu un daļu noziedotu labdarībai.

Tipa jeb Tabita Balode. Publicitātes foto



Tipa jeb Tabita Balode (22 gadi) nāk no Liepājas, bet šobrīd dzīvo Rīgā. Savu brīvo laiku labprāt pavada lasot grāmatas, gatavojot ēst, gleznojot un rakstot mūziku. Viņai ir daudz muzikālo sapņu, kurus īstenot ļautu uzvara šovā – viņa vēlētos ierakstīt savu pirmo albumu, ko būtu ierakstījusi savā mini studijā. Tāpat viņa vēlētos, lai viņas sarakstītās kompozīcijas atskaņo orķestris un uzstāties uz pasaules lielajām skatuvēm.

Intara Busuļa komanda

Daniels Širmanis. Publicitātes foto



Daniels Širmanis (16 gadi) nāk no Ventspils un sevi raksturo kā ļoti ambiciozu, mērķtiecīgu un ļoti centīgu jaunieti. Savā līdzšinējā muzikālajā karjerā jau paspējis iegūt godalgotas vietas gan Latvijas, gan starptautiska mēroga vokālos konkursos. Tā kā pēc dabas viņš ir perfekcionists, kad ir uz skatuves, viņš izliek sevi visu, uz 120%. Daniela muzikālais sapnis ir kļūt par pasaulslavenu dziedātāju un uzstāties liela stadiona priekšā ar savu koncertu.

Katrīna Kovaļuka. Publicitātes foto



Katrīna Kovaļuka (21 gads) ir no Rīgas un šovā piedalījās jau aizvadītajā sezonā, kur jau tolaik cīnījās par iespēju tikt uz kāda no Intara komandas krēsliem. Viņa ir ļoti radoša personība, savu brīvo laiku labprāt pavada fantazējot, zīmējot, filcējot, veidojot, animējot, šujot un, protams, dziedot. Viņas sapnis būtu uzstāties un ar savu mūziku dziedēt un veldzēt dvēseles. Tas, ko viņa vēlētos reiz īstenot, būtu koncerts uz kuģa, uz kura visus šūpos jūra un glāstīs vējš.

Jānis Miglāns. Publicitātes foto



Jānis Miglāns (20 gadi) nāk no Talsiem, vairākus gadus pavadījis Lielbritānijā, bet šobrīd dzīvo Rīgā. Brīvajā laikā labprāt klausās mūziku, raksta savu repu un izzina jaunus mūzikas žanrus. Viņa muzikālais sapnis ir kļūt par pirmo latviešu-angļu reperi, kas gūst atzinību visā pasaulē un uzvara šovā ļautu viņam nonākt soli tuvāk šim mērķim.

Jau šo svētdien, 12. novembrī plkst. 20:30, TV3 būs skatāmas pirmās “X Faktora” tiešraides, kurām dalībnieki cītīgi gatavojušies kopš krēslu izaicinājumiem. Vakara izskaņā 3 dalībniekiem, kuri būs saņēmuši mazāko skatītāju atbalstu, šovs būs jāpamet.