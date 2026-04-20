“Nevajag te smirdināt!” Puče ir pārliecināts, ka Kremlim vajag noderīgus idiotus kā Rosļikovs 0
Aleksejs Rosļikovs šobrīd atrodas Minskā, un viņa aizbēgšana no Latvijas izraisījusi plašas diskusijas. TV24 raidījumā “Stopkadri” Armands Puče situāciju komentē asi, izsakot versijas par notikušo un Kremļa interesēm.
Aleksejs Rosļikovs ir nonācis “paradīzē”. Paradīze ir Minskā. Tur viņš ir atradis mājvietu un no turienes arī komunicē. Bet kas notika – kāpēc Ļoša aizlaidās?
“Drošības dienests pateica: pagaidi, pietiks tēlot jauno krievu Latvijā – nāc, pasēdi!”
Viens stāsts ir, ka viņš to uzzināja un aizlaidās. Bet otrs, ka mūsējie pateica: “Zini, nesmirdi šeit, nevajag te smirdināt!”
Viņš ir izsludināts meklēšanā, lai gan visi zina, kur viņš atrodas.
Puče norāda, ka drošības dienests, visticamāk, ar Rosļikovu ir vienojies, lai šobrīd viņš “smird” Minskā.
“Kremlim vajag noderīgus idiotus. Mamikins ir Maskavā, bet Minskā – Rosļikovs. Ko tad, šie “latviešus” uzturēs kaudzēm? Nē!”
Taču “buržuāziskā Latvija” joprojām maksā Rosļikovam algu kā Rīgas domes deputātam.
