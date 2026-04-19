"Ir bijuši gadījumi, ka piedāvā mājokli bez elektrības." Rezevska par realitāti pašvaldību dzīvokļos
Par to, vai ir kādi kvalitātes kritēriji pašvaldību mājokļos, TV24 raidījumā “Uz līnijas” stāsta Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja Ineta Rezevska.
Rezevska atklāj, ka, ja rodas nepieciešamība, vienmēr tiek pieaicināts speciālists, kurš, piemēram, pārbauda ugunsdrošību.
“Mums praksē ir bijuši gadījumi, ka pašvaldība ir piedāvājusi mājokli, kurā pat nav elektrības,” viņa atceras.
Rezevska ir pārliecināta, ka tas neatbilst kritērijiem, kuros cilvēks var ilgstoši dzīvot. Taču, kā viņa norāda, ja mājoklī redzami, piemēram, kukaiņi, nav nepieciešamas īpašas specializācijas, lai spētu apsekot esošo stāvokli.
Plašāk skaties video!