Vladimirs Putins
Foto. Scanpix/LETA/ EPA/SERGEI ILNITSKY

Vai Krievijas armijas ģenerāļi varētu mobilizēties Putina gāšanai? Ivars Ijabs ieskicē reālāko scenāriju 0

LETA
7:40, 20. aprīlis 2026
Viedokļi

Ir apšaubāms, ka Krievijas armijas ģenerāļi varētu mobilizēties diktatora Vladimira Putina gāšanai, intervijā aģentūrai LETA paudis Eiropas Parlamenta (EP) deputāts, politologs Ivars Ijabs (“Latvijas attīstībai”).

FOTO. Apskati, kāda automašīna bija pati populārākā tavā dzimšanas gadā! 7
MI aprēķinājis aptuveno kara sākuma gadu Eiropā un prognozē, kuras valstis būtu kā zem naža asmens 12
Sarunu nebūs! Irāna rupji noraida Trampa ultimātu un rītdien plānotās sarunas
Viņa ieskatā bruņoto spēku rindās ir cilvēki, kas neko labu nedomā par Putinu un nav sajūsmā par viņa režīmu, taču tie nav cilvēki, kas būtu spējīgi kopā mobilizēties.

Eiroparlamentārietis uzskata, ka ģenerāļiem būtu baiIes iespējamo Putina gāšanu ar kādu pārrunāt, jo gadījumā, ja kāds par to noziņos drošības dienestiem, dzīvei un karjerai būs beigas.

Nedēļa iesāksies ar saulainu un sausu dienu: laika prognoze pirmdienai
FOTO. Apskati, kāda automašīna bija pati populārākā tavā dzimšanas gadā!
VIDEO. Neparasts skats Polijā: robots izdzen mežacūkas no stāvlaukuma

“Ja nu tomēr ģenerālis sadūšotos pie otra aiziet ar šādu ideju, tas otrs noteikti nodomātu, ka tā ir provokācija. Un attiecīgi arī ietu stāstīt drošībniekam. Mums nevajadzētu lolot ilūzijas par mentalitāti, kāda ir izveidojusies Krievijā,” domā Ijabs.

Tomēr politiķis pilnībā neizslēdz iespēju, ka ģenerāļi varētu gāzt Putinu. “Tādu iespēju nevar izslēgt, tāpēc ir ļoti labi, ka mēs par to nezinām. Ja mēs to zinātu, tad ar to mirkli tas arī būtu beidzies,” intervijā norāda EP deputāts.

Viņš arī uzskata, ka skaidri ir saskatāma Krievijas virzība pēc Ziemeļkorejas attīstības scenārija, kad valsts ir totāli noslēgta un agresīva pret ārpasauli.

SAISTĪTIE RAKSTI
Cik daudz laika vēl palicis Putinam? Ukraiņu žurnālists prognozē “melnā gulbja” ierašanās brīdi
Kremlis gatavojas “sašūpot” ES un NATO: kādai operācijai Putinu ir pierunājuši?
“Lukašenko ir piesaistīts Putinam…” Vai Baltkrievija varētu pievienoties karam Krievijas pusē? Eksperts nosauc reālāko scenāriju
