Superjahta “Phi” Ekrānšāviņš no X.

Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam pietuvināto Krievijas oligarhu jahtas, kuras pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā arestēja Rietumvalstis, sākuši sagrābt skvoteri, par to raksta Financial Times (FT). Viens no šādiem incidentiem noticis uz 58 metrus garās superjahtas Phi, kas pieder Krievijas uzņēmējam Sergejam Naumenko. Luksusa kuģis tagad ir pietauvots Londonā, Canary Wharf.

Jaffa & Co advokāts Pols Dikijs, kurš pārstāvēja Phi īpašnieku, izdevumam pastāstīja, ka jau iepriekš uz laivas mēģinājuši tikt nelūgti viesi. Tas piespieda apkalpi, kas turpina apkalpot Phi, izlikt zīmi, brīdinot par atbildību, kas sekos pēc pārkāpumiem, saka advokāts.

FT arī raksta, ka konfiscētās jahtas sākušas sagādāt daudz problēmu Rietumvalstu varas iestādēm, kuras tagad spiestas tērēt lielas summas laivu uzturēšanai. Piemēram, Suleimanam Kerimovam piederošā 106 metrus garā superjahta Amadea, ko ASV arestēja 2022. gadā Fidži, ASV budžetam izmaksā 740 000 dolāru mēnesī jeb gandrīz 9 miljonus dolāru gadā.

Papildus apkopei Krievijas oligarhu jahtām ir nepieciešama uzticama apsardze, jo ir daudzi, kas vēlas iznīcināt šos dārgos kuģus. FT kā piemēru min sabotāžas mēģinājumu uz jahtas Lady Anastasia, kas pieder “Rosoboronexport” vadītājam Aleksandram Mihejevam. 2022. gadā kuģis apkalpojošais ukraiņu mehāniķis mēģināja to nogremdēt.

ASV un ES varas iestādes konfiscējušas vismaz 13 superjahtas, kas pieder Putinam pietuvinātiem oligarhiem. Tas ietver Ališera Usmanova 156 metrus garo jahtu Dilbar 600 miljonu dolāru vērtībā, Igora Sečina 135 metrus garo jahtu Crescent 190 miljonu dolāru vērtībā, Sergeja Čemezova 85 metrus garo Valerie (140 miljonus dolāru), un citas desmitiem miljus vērtas jahtas.

